Alcuni oggetti nella nostra casa nascondono delle proprietà di riutilizzo davvero incredibili. E sta proprio a noi cercare di scoprirle tutte per poterle sfruttare al meglio. Infatti, forse non tutti ne sono consapevoli, ma il riciclo creativo può essere un’incredibile arma da usare contro i problemi quotidiani più comuni. Ci basterà usare un po’ di immaginazione per creare delle idee davvero fantastiche che potrebbero stupire tutti.

Non dovremmo mai buttare i vecchi centrini delle nonne perché ci torneranno utilissimi anche se ancora non lo sappiamo

Di riciclo creativo avevamo già parlato in passato e avevamo spiegato come trasformare dei vecchi oggetti davvero comuni nelle case, che ormai non utilizziamo più e che pensavamo di buttare. Per esempio, in questo nostro precedente articolo, avevamo spiegato quanto possa tornare utile un vecchio materasso su cui ormai non possiamo più dormire. Oppure, in un altro articolo, avevamo dato un’idea formidabile per riciclare in modo geniale dei pacchi di pasta vuoti. E oggi continuiamo la nostra lista, aggiungendo un’idea di riciclo davvero interessante che pochissimi avrebbero immaginato. Infatti, non dovremmo mai buttare i vecchi centrini delle nonne perché ci torneranno utilissimi anche se ancora non lo sappiamo. Vediamo come possiamo sfruttarli al meglio, donandogli una nuova vita con semplicità e creatività.

Ecco come riutilizzare i nostri vecchi centrini in modo pratico e semplice per la nostra casa

La maggior parte di noi possiede in casa dei vecchi centrini, che ormai non stanno più bene con il nostro arredamento. Ma buttarli sarebbe davvero un peccato, soprattutto se posseggono un importante significato a livello affettivo. Proprio per questo possiamo trovare delle fantastiche idee per riutilizzarli. Per esempio, possiamo creare degli elegantissimi portacandela. Tutto ciò che dovremo fare sarà poggiare il centrino su un vasetto di vetro e spargere della colla proprio su di esso, dandogli una forma più o meno tonda. Lasciamo asciugare e avremo un delizioso portacandele per il nostro salotto.

Oppure, in alternativa, possiamo usare dei centrini per abbellire le nostre tende. Infatti, con un po’ di ago e filo, potremo attaccarli sulle tende in giro per la casa, così da donar loro un nuovo volto e renderle più eleganti e personali. E queste sono ovviamente solo alcune idee. Ce ne sono tantissime altre che potremmo mettere in pratica per rendere un oggetto ormai in disuso utile e bello per il nostro appartamento.

Approfondimento

Non butteremo più i vasetti degli omogeneizzati finiti dei nostri figli sapendo che possono essere così utili