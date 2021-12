Il nero sfila, il nero è elegante, il nero è una garanzia! Quante volte abbiamo udito queste parole. In parte sono anche condivisibili ma a volte il troppo storpia. Gli stilisti e i look makers si sono discostati da questa prassi e anzi probabilmente non hanno mai proposto un completo stile “Iene”.

La vera eleganza è interpretata da ben altri colori e soprattutto mai cravatta salvo che non si tratti di un lutto.

Basta con il solito completo nero per le grandi occasioni, queste sono le alternative per gli uomini di stile

Prima di tutto occorre differenziare in base al genere, il colore nero ha tutta un’altra valenza se declinato al femminile. In quel caso è il tipo di abito a fare la differenza. Per i signori uomini, si parla sempre di giacca e pantaloni e se neri diventano davvero noiosi. Il nero ormai è parte della quotidianità e sfruttarlo anche per le occasioni formali non giova allo stile, decisamente troppo inflazionato. Gli esperti di look e i grandi marchi di moda italiani suggeriscono delle nuances altrettanto eleganti e a portata di tutti.

Il grigio fumo di Londra

Il grigio, nelle tonalità più scure è assolutamente indicato per un completo da uomo per eventi importanti. Fra queste occasioni annoveriamo le celebrazioni in chiesa, quindi matrimoni e battesimi e gli eventi importanti di lavoro come le cene aziendali.

Il grigio ha le stesse caratteristiche del nero, quindi, è indicato anche per chi ha qualche chiletto di troppo. Questo colore permette inoltre ottime possibilità di abbinamento con le cravatte. Gli stilisti e gli artigiani di settore però, mettono in guardia: le cravatte larghe con grandi nodi sono passate di moda.

Il verde scuro

Il verde è un colore relativamente nuovo se utilizzato per i completi da uomo eleganti. Bisogna però fare molta attenzione alla gradazione. Decisamente no ai verdi sgargianti, al verde smeraldo o al verde bottiglia, meglio scegliere un verde bosco molto scuro. In questo caso più la nuance è scura meglio sarà.

Il blu notte

Il blu è uno splendido colore, versatile e pertanto contraddittorio.

Le nuance blu elettrico e blu carta da zucchero sono perfette per ragazzi e giovani o per la stagione estiva. Per le occasioni dove la forma è importante, meglio prediligere un blu notte con cravatta in nuance.

Altri accorgimenti

La camicia deve essere rigorosamente bianca. Negli ultimi anni si è diffusa anche la moda del total black, ovvero nero dalla camicia alla cravatta fino alle scarpe. È indicato per un uomo giovane e se possibile l’abito dovrà accostare due tipi di tessuto, ad esempio i risvolti delle tasche in velluto. Altra regola importantissima per le serate eleganti: mai indossare un pantalone stretto e attillato.

