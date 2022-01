Non butteremo più la rubinetteria vintage né le vecchie sedie dopo aver scoperto queste straordinarie idee di riciclo creativo

Se è vero che la moda è in continua evoluzione, soprattutto per rispondere ai cambiamenti della società, è altrettanto vero che va dritta come un razzo per poi tornare indietro. Infatti, il vintage oggi lo ritroviamo ovunque. Negli elettrodomestici, nell’abbigliamento e nello stile dell’arredamento.

A tal proposito, se piacciono le cose vintage che, come abbiamo detto, stanno letteralmente spopolando è questo l’arredamento da non perdere che coniuga moda, comfort ed eleganza. Quando parliamo di vintage, ci riferiamo a modelli che andavano di moda ai tempi delle nostre nonne o comunque nei decenni passati.

Eppure sembra che il vintage sia diventato moderno. Data la quantità di persone che lo richiedono e che acquistano elettrodomestici e non solo di questo tipo, sembra che si sia trasformato in un must have. Proprio per questo la gente ha cominciato a cercare, negli scatoloni dimenticati in soffitta, le cose “vecchie”.

Da poco abbiamo scoperto che le nonne avevano ragione a non buttare l’acqua di cottura della pasta perché torna ad essere molto utile in casa. Da qui deriva un approccio più ampio e cioè che non dovremmo buttare proprio nulla perché non sappiamo, in realtà, a cosa stiamo rinunciando.

Per non parlare degli scarti di cucina che valgono oro per molte funzioni. Insomma, sulla scia delle cose che dovremmo conservare, ecco perché non butteremo più la rubinetteria vintage né le vecchie sedie dal momento in cui possono essere utilizzate in casa per dare un tono di originalità e di modernità.

Tocco di vintage con spruzzate di modernità

Se vogliamo rinnovare il bagno e non vedere sempre le solite cose, possiamo utilizzare la rubinetteria vintage nonché le vecchie sedie come dei bellissimi porta asciugamani. Sembra incredibile, eppure molti Bed&breakfast hanno rivisitato la loro funzione originale in chiave moderna.

Effettivamente la modernità è anche questo. Inoltre, se stiamo arredando casa per un matrimonio o un trasloco o ancora semplicemente perché vogliamo cambiare stile, questo è proprio il momento giusto per sfruttare lo stile vintage.

Ciò che rende tutto più magico è che possiamo scegliere il colore che si abbina al bagno. Come procedere? L’importante è eliminare lo schienale e le due gambe posteriori della sedia. Le sedie vintage di legno sono rustiche e raffinate.

Basta attaccarla alla parete e verniciarla del colore che vogliamo per dare originalità al bagno e per dare una seconda opportunità alla sedia. Si potranno sfruttare le gambe anteriori nel caso ci siano sbarre orizzontali dove posizionare gli asciugamani, mentre la seduta potrà essere usata come ripiano dove mettere tutte le nostre creme e i prodotti di bellezza.

Non butteremo più la rubinetteria vintage né vecchie sedie dopo aver scoperto queste straordinarie idee di riciclo creativo

Allo stesso modo, anche la rubinetteria si può utilizzare come porta asciugamani, nonché i pomelli modello timone. Basta attaccarli tutti in fila ad un pezzo di legno o di plastica e fissare il tutto alla parete. Ma le idee non sono ancora finite, perché oltre a questi possiamo usare anche una vecchia scala o le cornici vintage di quadri.