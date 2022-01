Gli accessori griffati sono spesso vittima di imitazioni scadenti, e tra questi le borsette di lusso hanno un ruolo di primo piano tra gli oggetti più contraffatti in assoluto. Fino a pochi anni fa era semplice capire quali borsette fossero contraffatte e quali invece autentiche. Ma negli ultimi tempi le imitazioni sono diventate sempre più simili all’originale e anche chi ha gli occhi attenti deve stare all’erta per evitare di farsi ingannare. Ma c’è un modo molto veloce per capire subito se una borsetta griffata è vera o no. Basta osservare con molta attenzione le cuciture. Vediamo a che cosa dovremmo prestare la massima attenzione se troviamo in giro una borsa firmata e vogliamo assicurarci che sia vera.

Se abbiamo appena trovato una borsetta che sembra appartenere a una marca famosa in un negozio di seconda mano o mercatino delle pulci, come facciamo a sapere se è autentica? Alcuni falsi sono facilmente riconoscibili: se i materiali sono scadenti, i bottoni o le zip sono leggeri e fragili, il cuoio appare ruvido e i colori sono della sfumatura sbagliata, è facile capire che la borsa è falsa. Ma oggigiorno circolano dei fake estremamente ben fatti. C’è un dettaglio, però, che può spesso aiutarci a riconoscere una borsa vera da una falsa: le cuciture. Vediamo perché.

Guardiamo le cuciture per capire se una borsetta di lusso è vera o contraffatta, ecco a cosa fare attenzione

Le cuciture delle borse autentiche sono innanzitutto prive di difetti. I punti sono dritti, e tutti della stessa grandezza. Le cuciture non cambiano bruscamente direzione, e il materiale di cui sono costituite appare uniforme e robusto. Proviamo anche a contare i punti. In una borsa autentica, i punti sono molto ravvicinati fra loro. Il produttore non ha badato a spese per realizzare una borsa robusta che durerà per sempre. Le borse contraffatte invece sono fatte con in mente il risparmio: le cuciture saranno meno fitte e più distanziate tra loro. Come un primo metro di giudizio, consideriamo che generalmente in tre centimetri di cucitura dovrebbero esserci circa 10 punti. Se ce ne sono molti meno, è probabile che la borsa non sia autentica.

Osserviamo le tasche

Guardiamo le cuciture per capire se una borsetta è autentica oppure no. Osserviamo in particolare le cuciture delle tasche: è qui che le borse contraffatte spesso rivelano la loro origine: i punti delle tasche sono meno curati, possono sfilacciarsi o risultare storti o troppo distanziati.

Ma qualsiasi borsetta sceglieremo, ricordiamoci di mettere dentro l’essenziale, come questo oggetto che le nostre nonne portavano sempre con sé.