Si stima che al giorno buttiamo tanto di quel cibo da sfamare un esercito. Purtroppo ciò avviene perché spesso dimentichiamo la data di scadenza e non consumiamo quel determinato alimento entro la data stabilita. Ovviamente non possiamo fare altro, visto il rischio in cui potremmo incorrere qualora consumassimo un cibo scaduto.

Per ovviare a tale problematica, basterebbe essere un po’ più attenti. In ogni caso, buttiamo anche cibi che non dovremmo. Per esempio, ci sono alcuni scarti di cucina che possono essere utilizzati come concime naturale per le nostre piante. E in pochi sanno che per avere la pianta di limone rigogliosa e profumata basta questo semplice scarto di cucina come concime naturale.

Infatti, ci sono determinati “scarti” che non andrebbero immediatamente posti dentro la spazzatura, perché potrebbero tornare molto utili. Magari non ne siamo a conoscenza, perciò vediamo quali possono fare al caso nostro in determinate situazioni.

Gli scarti che non sono scarti

Molti li buttano senza sapere che questi 4 scarti in cucina valgono oro per queste funzioni utili e inaspettate. Chi l’avrebbe mai detto che l’olio del tonno in scatoletta, l’olio esausto, l’albume e i fondi di caffè sono utilissimi ad alcune funzioni?

Iniziamo con l’olio del tonno in scatola. Innanzitutto, avevamo già anticipato che di questo alimento non si butta via niente, persino la scatoletta che può essere trasformata in un oggetto d’arredo tramite il riciclo creativo. Ma anche l’olio, che generalmente buttiamo, può essere molto utile per chi ha cani e gatti in casa.

Infatti, può essere utilizzato per insaporire le crocchette. Tendenzialmente i cani non amano particolarmente i croccantini, conoscendo le cose buone che noi mangiamo, per cui sono un po’ restii nel momento della pappa. Ma, aggiungendo qualche goccia di olio di tonno, gusteranno le crocchette in maniera diversa. Inoltre, i gatti vanno letteralmente pazzi per il pesce. Quindi, anche in questo caso, aggiungendo l’olio nei croccantini si leccheranno i baffi nel vero senso della parola.

Anche l’olio esausto può tornarci utile, soprattutto in periodi come questo, perché potrebbe servire per spalare la neve. Infatti, bisognerebbe versare qualche goccia sulla pala, che permetterà alla neve di non attaccarsi per una maggiore “pulizia”. Ma potrebbe essere utile anche come combustile per la lanterna, qualora abitassimo in zone di montagna.

Quando prepariamo le ricette, spesso utilizziamo solo il tuorlo. Che cosa ne facciamo dell’albume? Non buttiamolo più perché potremmo fare delle meringhe oppure potremmo utilizzarlo come fertilizzante per piante in 150 l di acqua. Per ultimo, anche i fondi di caffè sono utili come concime naturale per le piante, ma anche per neutralizzare i cattivi odori e per sgrassare la batteria di pentole.

