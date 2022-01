È finalmente arrivato il Capodanno cinese, festeggiato ormai anche in Italia e anticipatissimo dalla comunità di cinesi all’estero. Il 2022 sarà l’anno della Tigre, che ci accompagnerà dal 1° febbraio 2022, fino al 31 gennaio 2023.

Come sappiamo, il calendario cinese è formato da 12 segni, che si avvicendano ogni 12 anni. L’anno trascorso era all’insegna del Bufalo, ma il 2022 porta con sé l’energia e la forza tipica del nobile felino. Ma se tutti quanti troveremo nuova vitalità grazie all’arrivo della Tigre, sono due i segni in particolare che vedranno le loro fortune stravolgersi in senso positivo nei prossimi 12 mesi. Vediamo quali.

L’oroscopo cinese funziona in maniera diversa rispetto a quello occidentale e i segni si avvicendano ogni 12 anni. Possiamo facilmente calcolare a quale segno apparteniamo inserendo la nostra data di nascita in molti siti online che calcolano il nostro segno zodiacale cinese. Ma sono due i segni che vedranno grande fortuna e amore nell’anno della Tigre. Si tratta dei segni della Capra e del Bue.

Inizia l’anno della Tigre che porterà una pioggia di fortuna e un vortice d’amore a questi due segni troppo sottovalutati

L’oroscopo cinese ci insegna che chi appartiene al segno della Capra è una persona riflessiva, mite e a volte timida. Proprio per queste loro caratteristiche, i nati sotto questo segno a volte faticano a farsi valere sul posto di lavoro. Ma l’anno della Tigre donerà loro la capacità di farsi ascoltare e ottenere risultati anche al lavoro. Occhi aperti quindi, perché l’anno della Tigre porterà opportunità lavorative ed economiche ai nati sotto il segno della Capra, che finalmente avranno il loro momento d’oro.

Amore e passione per i nati sotto il segno del Bue

Inizia l’anno della Tigre, che porterà una pioggia di nuove opportunità non solo ai nati sotto il segno della Capra. I nati sotto il segno del Bue, o Bufalo, sono famosi per la loro grande integrità, pazienza e altruismo. I Bufali sono abituati a lavorare sodo e con serietà e la loro perseveranza porta spesso i risultati sperati. Ma finalmente arriva il momento di brillare anche in amore. Per chi è single, un partner perfetto busserà finalmente alla porta, mentre per chi è già in una relazione, l’anno della Tigre porterà nuova passione infuocata nella sfera intima.

Ma anche l’oroscopo tradizionale ha grandi notizie: la prima settimana di febbraio porta grandissime novità per questi due segni che finora sono stati maltrattati dalle stelle.