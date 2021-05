Come dei novelli Linus non riusciamo a rinunciare alla nostre amate coperte anche se rovinate dal tempo? Siamo indecisi se buttare o meno i nostri plaid? Non lo facciamo. Dopo aver parlato di come riutilizzare la lana e le vecchie radio, oggi noi di ProiezionidiBorsa stiamo per svelare un altra serie di trucchetti. E se le nostre vecchie coperte sono logore non le buttiamo, potremo riciclarle in moltissimi modi.

Creiamo nuove coperte e dei tappeti

Se siamo esperti di uncinetto e abbiamo una buona quantità di stoffa possiamo realizzare nuove coperte con quelle vecchie. Come? Ritagliamo le parti di tessuto meno rovinate e mettiamo insieme quelle con spessore simile. A questo punto ci basteranno ago e filo per realizzare nuove coperte coloratissime e con le trame più fantasiose.

E le nuove coperte appena realizzate possiamo anche indossarle. Ci basterà appoggiarle sulle spalle, creare lo spazio per le braccia e avremo delle splendide mantelline per l’inverno.

Con i plaid di pile proviamo a realizzare un morbidissimo e colorato tappeto. Tagliamo il pile a strisce uguali fra loro e leghiamo le estremità con un elastico o del nastro. Intrecciamole e ripetiamo l’operazione con altre strisce fino a raggiungere la dimensione giusta per il tappeto.

Un’altra idea interessante è quella di rivestire l’asse da stiro. Appoggiamo la coperta sull’asse e ritagliamola per coprirla tutta. Ritagliamo e fissiamo con una spillatrice o con della colla per tessuti.

Se le nostre vecchie coperte sono logore non le buttiamo, potremo riciclarle in moltissimi modi: realizziamo cuscini e paraspifferi

Anche con i piumoni rovinati possiamo dare ampio sfogo alla fantasia. Tagliamo dei quadrati di grandi dimensioni dalla coperta e riempiamoli con un’imbottitura o altri scarti del piumone. Cuciamo il tutto con ago e filo e avremo dei nuovi cuscini perfetti per divani e sedie.

Se vogliamo eliminare i fastidiosi spifferi, ricicliamo una striscia di piumone e leghiamo le due estremità. Ci basterà appoggiare il paraspifferi davanti alla porta o alla finestra e l’aria non sarà più un problema.