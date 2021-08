Chi ama prendersi cura delle piante o possiede un orto sa bene quanta soddisfazione ci regali far crescere le piante in salute. Spesso, però, le nostre piante sono minacciate da parassiti e funghi. Questo ci porta a lottare continuamente per cercare di difenderle. Nonostante in commercio esistano numerosi prodotti antiparassitari, ci sono molti rimedi naturali che possiamo usare contro i parassiti.

Oggi la nostra attenzione si concentra su un parassita molto comune e, sfortunatamente, diffuso tra le nostre piante. La Redazione vuole spiegare ai suoi Lettori un “antidoto”. Infatti, pochi lo sanno ma questo semplice rimedio naturale è davvero efficace contro la cocciniglia. Per prepararlo serviranno solo 3 prodotti che quasi tutti possiedono nelle proprie case.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Cos’è la cocciniglia

La cocciniglia è un parassita appartenente alla stessa famiglia degli afidi. Questo parassita colpisce la pianta indebolendone irrimediabilmente la struttura. Le piante più colpite dalla cocciniglia sono le piante grasse, da giardino, gli alberi da frutto e le piante ornamentali.

La Redazione aveva spiegato precedentemente che questo strabiliante rimedio naturale ci permette di liberarci di un parassita che può danneggiare irrimediabilmente le nostre piante grasse.

La cocciniglia infesta le piante partendo da una colonia di piccole dimensioni. In seguito, invade la struttura delle foglie della pianta nutrendosi della sua linfa. Quando la cocciniglia infesta una pianta produce una sostanza chiamata melata. Questa attira funghi e parassiti che contribuiscono a far morire la pianta.

Pochi lo sanno ma questo semplice rimedio naturale è davvero molto efficace contro la cocciniglia

Innanzitutto, rimuoviamo le foglie più colpite dal parassita. Dopodiché, possiamo preparare un rimedio naturale utilizzando pochissimi ingredienti. Per farlo, ci serviranno un litro d’acqua, 10 grammi di sapone di Marsiglia e 5 grammi di olio di semi di mais.

Procuriamoci una bottiglia munita di spruzzino nella quale metteremo tutti gli ingredienti. Dapprima, facciamo scaldare l’acqua e al suo interno sciogliamo il sapone, mescolandolo con un cucchiaino. Versiamo l’acqua e il sapone sciolto nella bottiglia ed uniamo, infine, l’olio di semi di mais. A questo punto misceliamo per bene gli ingredienti e il nostro prodotto è pronto per essere utilizzato.

Consigli

Consigliamo di vaporizzare le parti colpite della pianta nelle ore serali. Concentriamo la nostra attenzione nella parte inferiore della foglia, in prossimità del picciolo. Infatti, generalmente la cocciniglia si nasconde proprio in questo punto.

Utilizzare questo prodotto sulla pianta infestata ogni 3 giorni, fin tanto che la pianta non ne sarà completamente libera. Questo composto soffocherà la cocciniglia, facendola morire. In questo modo potremo liberare le nostre piante da questo pericoloso parassita.