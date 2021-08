Con un comunicato stampa apparso sul proprio sito, l’Agenzia delle Entrate (AdE) ricorda un’importante scadenza per il 31 agosto. Infatti, attenzione perché scade domani il termine per il pagamento della rata rottamazione ter di maggio 2020.

Si tratta di un termine di versamento fissato dalla legge di conversione del decreto Sostegni bis (106/2021). La legge ha concesso ai contribuenti la possibilità di pagare le rate scadute nel 2020, distribuendole nei mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre 2021. In tal modo si conservano i benefici previsti dalla c.d. definizione agevolata.

Inoltre, sempre la legge di conversione ha previsto che il pagamento delle rate in scadenza nel 2021 sia effettuato integralmente entro il 30 novembre.

Per ogni scadenza è prevista la possibilità di pagare usufruendo dei 5 giorni di tolleranza in più previsti dalla legge. Quindi nel caso di pagamento oltre i termini consentiti, oppure solo per una parte del dovuto, cadranno i benefici della definizione agevolata. In conseguenza di ciò, i versamenti effettuati saranno considerati come un acconto sul dovuto.

I bollettini della rottamazione-ter

Per pagare, andranno utilizzati i bollettini contenuti nella “Comunicazione delle somme dovute” e riferiti all’originaria scadenza di maggio 2020.

La “Comunicazione” è già da tempo (dal 2019) in possesso dei contribuenti.

Laddove così non fosse, il contribuente può chiederne copia direttamente sul portale AdE. Per inoltrare la richiesta, basterà accedere alle pagine dedicate agli argomenti “rottamazione-ter” e “saldo e stralcio”. In tal modo, una copia della “Comunicazione” e dei bollettini saranno inviate sulla propria email.

Chi invece dispone delle credenziali digitali può accedere direttamente all’area riservata. In tal modo potrà non solo scaricare il documento, ma anche procedere al pagamento.

Vediamo a questo punto come e dove effettuare il pagamento.

Come precisa il comunicato AdE, è possibile pagare presso la propria banca o uffici postali o agli sportelli ATM abilitati ai servizi di pagamento “Cbill”. Oppure con il proprio internet banking, o presso i tabaccai aderenti a Banca 5 SpA e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica.

Parimenti si può pagare sul portale AdE (Riscossione) oppure con l’App Equiclick tramite la piattaforma PagoPa. In alternativa si può pagare direttamente agli sportelli, previa prenotazione.

Infine, l’ultima possibilità è data dalla compensazione con crediti certi, non prescritti ed esigibili.

