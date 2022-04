Non butteremo più il cartone delle uova dopo aver conosciuto questa funzione alternativa utilissima specialmente in primavera

In casa siamo pieni di oggetti che potremmo tranquillamente riutilizzare per ottenere vantaggi e utilità varie senza spendere una lira. Pensiamo ad uno degli esempi più famosi, ovvero alla buccia del limone. Sarà fenomenale per assorbire i cattivi odori all’interno delle scarpiere e dei guardaroba. Oppure pensiamo anche alla carta di giornale, che in molti utilizzano per foderare dall’interno la cuccia del cane per le note proprietà di isolamento termico della carta.

Oggi ci occuperemo di un oggetto che ci capita spesso tra le mani quando siamo in cucina. La sua forma unica lo rende infatti perfetto per quanti hanno il pollice verde. Infatti, potrebbe comodamente diventare un semenzaio per le nostre piantine. Così non butteremo più il cartone delle uova quando sapremo come possiamo riutilizzarlo. Oltretutto, eviteremo di acquistare e di spendere soldi per i piccoli contenitori di plastica che altrimenti dovremmo utilizzare.

Un doppio risparmio semplice da mettere in pratica

Per cominciare ad allestirlo, possiamo procedere in questo modo. In primo luogo, ricordiamoci che i fondi del caffè sono utilizzabili come nutriente naturale della terra. Così possiamo unirli al terriccio da utilizzare. In questo modo avremo realizzato una seconda forma di riciclo. Riempiamo così i singoli vani con il composto fino a circa la metà dell’altezza. Possiamo ora inserire i semi su ciascun scomparto. Informiamoci sulle esigenze di ciascun seme. Ciascuna tipologia ha bisogno di una profondità diversa di impianto, così come in alcuni casi potremmo inserire più di un seme per aumentare le probabilità di crescita. Ad esempio, nel caso di piante più piccole come il peperoncino oppure il basilico, potremo addirittura seminare 3 o 4 semi. Utilizziamo il dosatore se vogliamo essere più precisi.

Il fondo degli scompartimenti del nostro nuovo semenzaio è bucato. Ciò significa che quando annaffieremo il portauova, l’acqua filtrerà. Così potremmo adagiarlo all’interno di un vassoio. In questo modo l’acqua non andrà dispersa per casa.

Non butteremo più il cartone delle uova dopo aver conosciuto questa funzione alternativa utilissima specialmente in primavera

L’ulteriore vantaggio del cartone di cui è composto il portauova è che assorbirebbe una piccola parte dell’acqua versata. In questo modo sarà in grado di mantenere il terreno umido. Una volta che le piantine saranno cresciute, potremmo ritagliare il singolo scompartimento ed inserire la piantina nel terreno. Possiamo tenere pigiato il foro con un dito, estraendo con delicatezza il resto della piantina e procedendo poi con il regolare trapianto.

Approfittiamo della primavera per avviare il nostro nuovo semenzaio. Questo periodo infatti è l’ideale per seminare molti fiori e piante.

