La serata del sabato sera è perfetta per concedersi una pizza ed un buon film. Al momento di smaltire i contenitori dell’asporto, sorge spesso il dubbio se metterli nel contenitore della carta o il quello dell’umido. Ebbene, questo articolo fugherà ogni dubbio, perché non butteremo mai più i cartoni della pizza dopo aver scoperto queste soluzioni geniali per riutilizzarli.

Si possono, dunque, creare oggetti sorprendentemente utili sia per gli adulti che per i bambini, e addirittura per i nostri animali.

Per gli adulti

Dunque, di recente è nato un progetto open source per realizzare delle bellissime lampade utilizzando proprio il cartone della pizza. Gli ideatori hanno reso disponibili le istruzioni on line completamente gratis. La realizzazione è molto semplice. Ci si potrà sbizzarrire nelle decorazioni secondo la propria fantasia, creando in poche e semplici mosse un oggetto di design meraviglioso ed unico.

Un’altra soluzione geniale trasforma il cartone della pizza, capovolto e piegato, in un perfetto supporto per il PC. Non occorre adoperare né colla né forbici. Questo supporto si può utilizzare anche per appoggiare il cellulare o il tablet.

Chi si diletta con l’hobby della pittura, troverà il cartone della pizza molto utile per creare un cavalletto per dipingere. Piegato a piramide infatti, questo oggetto potrà sostenere i fogli ed i contenitori dei colori.

Coloro che hanno una manualità più spiccata riescono a creare delle bellissime cassettiere impilando ogni cartone, privato del coperchio in una scatola.

Non butteremo mai più i cartoni della pizza dopo aver scoperto queste soluzioni geniali per riutilizzarli. Per i più piccoli

I cartoni della pizza, con dei semplici disegni, possono diventare degli orologi colorati o dei puzzle con cui i più piccoli si divertiranno a giocare. Durante la stagione calda potranno addirittura trasformarsi in forni solari. Dunque potremo rivestire l’interno del cartone con la carta stagnola ed apporre dei bastoncini laterali per mantenere i coperchi sollevati. Una volta posti al sole, i bambini potranno fare esperimenti su come riscaldare i cibi o fondere la cioccolata. Sarà un’esperienza divertente ed istruttiva a costo zero.

Ancora, per chi non po’ utilizzare i gessi sul pavimento, ecco la soluzione per non rinunciare all’antico gioco della Campana. Ebbene, ogni cartone, fermato con il nastro adesivo, diventerà un numero da 1 a 10 su cui saltare secondo le regole del gioco.

Infine, possiamo trasformare i cartoni della pizza in delle comodissime cucce per i nostri amici a quattro zampe. Sarà sufficiente adagiare al suo interno una copertina ripiegata, un vecchio asciugamano o un morbido cuscino, dopo aver rimosso il coperchio. Riempito di foglie e rametti e posato sul balcone invece, diventa un nido accogliente per gli uccellini.

Ebbene, non butteremo mai più i cartoni della pizza dopo aver scoperto queste soluzioni geniali per riutilizzarli.