Gli asparagi cucinati in questi 2 piatti poveri ormai dimenticati lasceranno tutti a bocca aperta

Chi pensa che di asparagi ce ne sia un solo tipo si sbaglia di grosso. Infatti ce ne sono varietà diverse in quasi ogni Regione dello Stivale. Fra i più famosi ricordiamo gli asparagi bianchi di Zambana in Alto Adige. In Veneto invece ci sono quello Badoere bianchi e verdi, che spesso vengono utilizzati per la realizzazione di primi piatti succulenti. Più diffusi sono i bruscandoli verdi e sottili e l’asparagina selvatica, di solito cucinata semplicemente ripassata in padella. Ci sono anche asparagi “più colorati”. Quello rosa è infatti una specialità diffusa nella Brianza mentre ad Albenga è famosissimo quello viola.

Crumble al limone

Ci sono tante ricette che vedono questo alimento come protagonista, ma oggi vogliamo condividere due preparazioni. Ebbene gli asparagi cucinati in questi 2 piatti poveri lasceranno tutti a bocca aperta nono solo per il sapore ma anche per l’aspetto scenico. Il primo è a base di pane raffermo e limone. Chi preferisce adoperare un pane non lievitato può adoperare quello descritto in questa ricetta. Per prepararlo si comincia con il tritare il pane in un mixer. Aggiungiamo 60 grammi di burro fuso stiepidito. Insaporiamo il tutto con un aglio intero, spellato della buccia lasciato nel composto ottenuto per 4/5 minuti. Una volta eliminato lo spicchio di aglio uniamo la scorza grattugiata di un limone. Ovviamente scegliamo un frutto dalla buccia edibile e preferibilmente biologico. Giriamo bene. A parte adagiamo in una teglia gli asparagi puliti della parte fibrosa e tagliati per lungo. Mettiamo le metà distanziate fra di loro. Quindi versiamoci sopra il composto preparato in precedenza. Per un gusto agrumato più deciso possiamo aggiungere sulla superficie qualche fettina di limone. Passiamo il tutto in forno per un quarto d’ora a 180 gradi. Una grattata di scaglie di pecorino prima di servirli è il tocco di classe finale che renderà il piatto davvero indimenticabile.

Gli asparagi cucinati in questi 2 piatti poveri ormai dimenticati lasceranno tutti a bocca aperta

Per chi invece vuole stupire parenti ed amici con una focaccia originale e buonissima ecco come fare. Dunque puliamo gli asparagi. Quindi tagliamoli a tocchetti e condiamoli con un filo d’olio ed una spruzzata di sale. Stendiamo la pasta lievitata su una teglia. Spargiamo sulla superficie dei cubetti piccoli di mozzarella sgocciolata, del prosciutto cotto a quadretti ed i pezzetti di asparagi. Quindi cuociamo in forno per una decina di minuti a 220 gradi. Un tocco da chef professionista prevede di spalmare con un velo di besciamella la pasta prima di aggiungere la farcitura.

Lettura consigliata

Svelati i segreti della ricetta del dessert francese che incanta e fa innamorare al primo boccone