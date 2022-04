Non brillerà di fortuna questo segno zodiacale con Marte dissonante mentre per altri due segni aprile è il mese della svolta

Le stelle, naturalmente. Dalla notte dei tempi ci osservano dalla meravigliosa volta del cielo e illuminano la notte con il loro luccichio. Sapranno indicarci la strada? Vogliamo sperare di sì, perché le guide sono rassicuranti e ci aiutano ad affrontare la vita con maggiore slancio. Ci dicono che è un periodo difficile, ma ci fanno subito sperare in uno migliore e così ci rasserenano la giornata. Vogliamo credere che le stelle non stiano semplicemente a guardare, come recita un noto romanzo di Cronin, che non siano indifferenti a quello che ci accade, ma che abbiano simpatia per le nostre inquietudini.

Energia e passione

Cosa ci dicono allora? Per il Toro è un momento di svolta perché finalmente Marte, il bellicoso dio della guerra, dal 15 aprile non sarà più in posizione dissonante e permetterà ai nati in questo segno di sprigionare tutta l’energia necessaria per affrontare l’arena della vita. Finalmente nel lavoro ci saranno soddisfazioni e forse anche soldi, che non guastano mai. Intenso l’amore nelle coppie anche se non proprio pacifico. Ma si sa che quando le passioni sono forti ed esplodono finiscono sempre per creare qualche crepa. Per i single interessanti incontri, complice magari qualche viaggio da organizzare durante le feste. Le stelle consigliano di non agire d’istinto ma di valutare attentamente le conseguenze dei propri atti.

Le stelle consigliano cautela anche ai nati nel segno dei Gemelli, che dovranno affrontare la dissonanza di Marte nella seconda metà del mese. È facile farsi prendere dall’ansia quando il dio della guerra genera confusione e imprevisti. Si vorrebbe rispondere per le rime e abbandonare tutto per rifugiarsi in perfetta solitudine, finalmente in pace. Ma le stelle ci dicono che non è questo l’atteggiamento giusto e che dobbiamo invece sfoderare tutta la diplomazia di cui siamo capaci per restare nell’arena. I problemi non si risolvono scappando. La vita sentimentale potrebbe risentire della situazione soprattutto se non manteniamo i nervi saldi. Quindi, non brillerà di fortuna questo segno zodiacale e dovrà risolvere situazioni spinose e improvvise che generano nervosismo.

La conquista dell’armonia

Per il segno del Cancro Pasqua sarà un momento felice e armonioso. Le piccole nubi all’orizzonte, che oscuravano il cielo all’inizio del mese per gli imprevisti creati da Mercurio nel segno dell’Ariete, saranno spazzate via completamente dal 15 in poi. Il Cancro tuberà con l’anima gemella come un piccioncino e smetterà di preoccuparsi inutilmente per le beghe lavorative e per i colleghi rompiscatole. Le stelle gli concederanno fermezza e determinazione per portare avanti i suoi progetti e per fare le scelte giuste. Proposte interessanti arriveranno dagli amici.

