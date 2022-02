Se il rosso è la sua passione sappiamo già cosa possiamo attenderci. Le stelle gli promettono serenità e amore, due conquiste non facili e nemmeno scontate. Ma la grande testardaggine del nostro segno gli permetterà di coronare sogni e desideri e lo appagherà nel lavoro e nell’amore. Perché la testardaggine non è sempre un difetto, soprattutto quando si trasforma in determinazione e nella capacità di puntare i piedi per difendere le proprie aspirazioni. La fortuna arride a questo segno zodiacale e lo guida nella realizzazione dei suoi progetti e nella conquista della persona amata. Questo ci dicono le stelle che ammiriamo di notte nel cielo sconfinato.

Goloso e pantofolaio

Se vogliamo averlo in pugno lo dobbiamo letteralmente prendere per la gola. Infatti il Toro, perché è di lui che stiamo parlando, non sa proprio resistere di fronte a un piatto di tortellini alla panna o a una fetta goduriosa di torta Sacher. È goloso ed intenditore e frequenta i migliori ristoranti che conosce. Perché lui non mangia solo per vivere, semmai il contrario. Chi vuole conquistarlo dovrebbe prima spulciare tra le ricette di Ernst Knam o di Antonino Cannavacciuolo e diventare bravo come uno chef stellato. In alternativa potrebbe ordinare tutto, ma solo dai siti più prestigiosi.

I piaceri della tavola si sposano piacevolmente in lui con l’amore per il bello e per il lusso. E non c’è da stupirsi, perché il Toro è governato da Venere, la dea della bellezza e dell’amore. Gli uomini hanno fatto delle guerre a causa sua e le fanno ancora. Venere lo guida alla ricerca dei piaceri in ogni campo e del lusso di cui ama circondarsi. Se viene accusato di essere un po’ pigro è comprensibile, perché se si vive tra le comodità non c’è motivo di uscire di casa.

La fortuna arride a questo segno zodiacale che vivrà un amore meraviglioso favorito da Giove in Ariete nonostante Saturno contro

Secondo le stelle questo è un anno importante per il transito di Giove in Ariete, il segno che coincide con l’arrivo della primavera. E primavera vuol dire risveglio, cambiamento, nuovo inizio. Grandi trasformazioni quindi nella vita del Toro, che si butterà nell’arena per avere la meglio sul matador. Grande energia ma anche prudenza per non lasciarsi abbagliare dal rosso e non dare cornate a vuoto. Saturno in opposizione crea ansia e tensioni.

Ma niente paura. Le stelle ci dicono che il Toro sa essere lento e riflessivo all’occorrenza. Non si farà prendere dalla solita foga e affronterà le situazioni con ponderazione. E conquisterà la stabilità in amore. Rimarrà affascinato da menti intelligenti e brillanti e avvierà relazioni meravigliose e durature senza rinunciare alla sua libertà. Ha capito finalmente che in amore vince chi fugge e che l’assenza ci fa notare più della presenza. Ma questo lo sapevamo già. Le stelle dovranno perdonare la nostra presunzione.

