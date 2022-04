Le festività sono da sempre sinonimo di abbondanza. Tavole colorate e imbandite fanno da cornice a giornate ricche di cibo e allegria.

Tuttavia festa non deve significare necessariamente spreco, specialmente in un periodo come quello attuale.

Per rispettare l’ambiente e non eccedere nella spesa così da non incidere troppo sul budget familiare, bastano alcuni accorgimenti.

Come evitare sprechi facendo la spesa e cucinando in una giornata di festa, senza rinunciare al rispetto dell’ambiente e al gusto per il buon cibo

Il primo passo può essere quello di organizzare un menù che preveda prodotti stagionali ed a chilometro zero. Questa scelta giova all’economia locale, al portafogli e all’ambiente.

In primavera via dunque a piatti che contengano asparagi, finocchi, piselli, melanzane, spinaci, carciofi, cipolle e tutto ciò che l’orto propone.

Come organizzare la giornata evitando sprechi

Ci sono anche altri fattori da considerare per capire come evitare sprechi e vivere una giornata indimenticabile.

Sarebbe opportuno programmare una lista della spesa anche in funzione del numero degli ospiti, senza eccedere nelle quantità. In caso di avanzi è possibile optare per la condivisione del cibo rimasto con la classica doggy bag tanto usata nei ristoranti.

Qualora questa soluzione non fosse proponibile, si può congelare quanto avanzato porzionandolo. Ciò permetterà di riutilizzarlo facilmente in altre occasioni. Da ricordare che gli alimenti scongelati e poi cotti possono essere ricongelati senza danni per la salute.

A cosa fare attenzione in vista delle prossime feste

Se la cioccolata dovesse abbondare è possibile creare dolcetti deliziosi, ottimi anche da regalare confezionandoli in un barattolino di vetro. Basterà intingere le scorze di agrumi non trattati nel cioccolato fuso e lasciarle raffreddare. Una delizia profumata apprezzata da tutti.

La colomba o altri dolci da forno possono essere semplicemente riscaldati a fette su una padella antiaderente o nel tostapane e mangiati a colazione con del latte, tè o yogurt.

La carta delle uova pasquali o le carte regalo di materiali più resistenti possono essere riutilizzate. Essendo molto colorate e leggere si prestano a innumerevoli utilizzi nel bricolage e nel fai da te. I più piccini potranno creare dei fantastici aquiloni.

Anche in occasione di picnic e riunioni all’aperto si possono assumere comportamenti sostenibili e anti-spreco. Si potrebbe evitare l’utilizzo di posate e stoviglie usa e getta optando ad esempio per contenitori in vetro e PVC sempre presenti nelle nostre case. Piatti e bicchieri devono essere sufficientemente rigidi per consentirne un agevole utilizzo. È possibile optare per piatti biodegradabili resistenti e di buona qualità. Se il menù è preparato con finger food sarà pressoché inutile l’utilizzo delle posate. Non dimentichiamo comunque di liberare lo spazio da tutti i rifiuti gettandoli negli appositi cassonetti.

