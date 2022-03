Aprile si apre all’insegna dell’amore. Venere soggiornerà nel segno dei Pesci e colorerà di romanticismo la frizzante aria primaverile. Le coppie supereranno contrasti e malumori e torneranno a tubare come piccioncini. I single troveranno finalmente l’anima gemella. Cosa non da poco. Brilleranno di fortuna questi 3 segni zodiacali se sapranno cogliere i segnali delle stelle e se avranno il coraggio di osare.

Momento scoppiettante

Il nostro Cancro, emotivo e sensibile, alla continua ricerca di rassicurazioni in amore, potrà abbandonare i suoi malumori perché aprile è un pieno di promesse. Anche se l’inizio del mese può segnare una fase incerta e ancora un po’ confusa, il periodo successivo vedrà l’esplosione dei sentimenti. Il suo romanticismo sarà pienamente appagato.

Vita professionale un po’ appannata nella prima parte del mese. Il Cancro sarà deconcentrato e poco attivo, complici l’arrivo della primavera e il ritorno dell’ora legale. Ma poi arriva un periodo scoppiettante. Mercurio strizza l’occhio e porta tante soddisfazioni nella vita professionale. Possibilità di promozioni e approvazione di nuovi progetti lo attendono e lo rendono finalmente orgoglioso e soddisfatto.

Brilleranno di fortuna questi 3 segni zodiacali in aprile e sapranno incontrare l’amore con l’aiuto di Venere nei Pesci

Dovrà aspettare un po’ di più per avere i suoi momenti di gloria il Toro, che a inizio mese batte la fiacca. Non che la pigrizia non sia il suo forte, ma questa volta le soste sul divano sono un po’ troppo prolungate. Bisogna scuotersi e cogliere le occasioni al volo. La vita non attende e anche l’amore ha bisogno della nostra spintarella. Magari questo potrebbe essere il momento giusto per cercare la vera anima gemella e per incontrarla, finalmente.

Venere da metà mese assicura la sua complicità e farà battere fortemente il cuore. Dopo un periodo di incertezze, Mercurio porterà finalmente successo sul lavoro. Il Toro susciterà l’invidia dei colleghi e saprà conquistare la simpatia del capo. Che dire? L’arena lo attende, ma occorrono energia e grinta per non lasciarsi ingannare dal baluginio del panno rosso.

Aprile romantico anche per il nostro Capricorno, che dall’alto delle rocce che si stagliano nell’azzurro del cielo studia le situazioni e attende il momento giusto per passare all’azione. Venere è generosa con tutti i segni e nella stagione dell’amore lascia che Cupido colpisca con le sue frecce in piena libertà. Il Capricorno dovrebbe però scendere dai picchi e dalle alture e incontrare il Mondo. Le stelle gli consigliano di abbandonare la sua abituale riservatezza e di aprirsi ai sentimenti e alle emozioni. Raggiungere l’intimità con qualcuno è un’esperienza irripetibile che la vita ci regala. Coraggio e intraprendenza saranno necessari anche sul lavoro per progettare in grande. Giove sempre generoso lo traghetterà verso importanti traguardi finanziari.

