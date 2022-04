Ci sono persone che sprigionano fascino naturalmente e attraggono gli altri senza dover fare nulla di speciale. Le persone sensuali lo sono spesso inconsapevolmente, per tanti particolari che è difficile spiegare. Per lo sguardo magnetico, per il modo in cui si muovono o parlano. Il fascino non coincide con la bellezza, ma dipende dalla consapevolezza di sé, che può aumentare con il passare degli anni. Per assurdo una persona diventa veramente sensuale e affascinante quando non fa nulla per esserlo e non ricerca l’attenzione degli altri a tutti i costi.

Il fascino del mistero

Può la sensualità dipendere dal segno zodiacale? Le stelle dicono di sì e fanno anche una classifica. Gli esclusi non si dispiacciano se le stelle hanno le loro preferenze. Al primo posto mettono il segno dei Pesci, il bel tenebroso. Infatti, per essere affascinanti bisogna essere sempre un po’ misteriosi ed enigmatici. Mai scoprirsi del tutto. Nei vasi chiusi ci sono sorprese che possono sprigionarsi se riusciamo a sollevare il coperchio. Certo i Pesci lo fanno inconsapevolmente, è nella loro natura introversa, nell’essere un misto di dolcezza e romanticismo, il segreto del loro successo. Tacciono e guizzano nella vita senza far rumore e gli altri ne rimangono incantati. Per conquistare questo segno bisogna entrare nella sua sfera di cristallo e condividere e capire i suoi sogni e la sua sensibilità. E ricordarsi di non corrergli mai dietro, perché in amore vince chi fugge.

L’oroscopo incorona questi 3 segni zodiacali come i più sensuali e fortunati in amore e ci suggerisce come conquistarli

Il secondo posto spetta al Leone e non poteva essere diversamente. Il Leone ha il fascino del re, della persona che sa stare al centro dell’attenzione con seducente disinvoltura. Ma è quando si ritira in solitudine per meditare che sprigiona al massimo il suo fascino. Che è legato al mistero e appartiene a chi si nasconde agli altri. È un po’ narcisista, dobbiamo ammetterlo, ma anche questo ci piace. Per conquistarlo bisogna rispettare la sua natura di re, farlo sentire al centro dell’attenzione ma senza finzioni, perché sa riconoscere molto bene le bugie. Mai rubargli la scena o essere troppo critici. Il Leone non lo sopporterebbe.

Al terzo posto le stelle incoronano l’enigmatico Scorpione, che ha fascino da vendere. Lo Scorpione non scopre mai le sue carte e nella conquista sfodera armi segrete. Misterioso e penetrante, ha un fare sfuggente e silenzioso che attira l’attenzione degli altri come una calamita. Come conquistarlo? Usando la stessa arma, il mistero. E anche un po’ di pazienza, perché il rapporto con uno Scorpione non è mai facile considerando che non dimentica gli screzi ed è di solito possessivo. L’oroscopo incorona questi 3 segni zodiacali per ora, ma ci ricorda che la classifica è mobile e tutti possono conquistare il primo posto.

