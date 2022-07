Tra gli insetti, le zanzare sono sicuramente i più fastidiosi, soprattutto in questo periodo. L’estate è purtroppo il regno di questi inopportuni esseri volanti e non solo. Le sere d’estate sono spesso disturbate da moscerini, mosche, zanzare e altri fastidiosi animali che finiscono per rovinare anche momenti piacevoli come grigliate e cene tra amici. Non si deve commettere l’errore di pensare che ci vogliano per forza zampironi e rimedi chimici per proteggere la propria casa. Spesso, infatti, anche questi prodotti risultano essere problematici e di difficile attuazione: magari in casa ci sono neonati e bambini che farebbero meglio a non respirare strani fumi.

Di rimedi fai da te per allontanare gli insetti ce ne sono tantissimi e oggi ne vedremo alcuni. Non bicarbonato e alcool ma ecco come allontanare le zanzare con altre soluzioni naturali anziché utilizzare questi prodotti che potrebbero, in alcuni casi, causare difficoltà di respirazione. Basta uscire dalle solite mentalità che prevedono di utilizzare strane misture e tornare alle basi. Gli ingredienti dei tre rimedi proposti oggi sono semplicissimi da trovare in ogni casa. È semplice tanto quanto guardare nella dispensa e cercare una boccetta di erbe aromatiche. In particolare il tentativo sarà quello di sfruttare alcune proprietà di un ortaggio quasi miracoloso per quanto è benefico e ricco di nutrienti. Questo frutto della terra splendido e incredibile è semplicemente l’aglio.

Non bicarbonato e alcool ma ecco come allontanare le zanzare da casa con 3 rimedi naturali anche per altri insetti

Non tutti sanno che il succo d’aglio è un ottimo repellente per insetti. Per ottenerlo, separare e sbucciare una testa d’aglio. Con l’aiuto di uno schiaccia aglio, frantumare gli spicchi. Poi, pressare questi ultimi su un colino. Unire dell’acqua al ricavato. Filtrare ulteriormente il composto. Inserire il prodotto finale in una bottiglietta spray, utilizzando un imbuto. Il liquido ottenuto è pronto per essere spruzzato su lembi di stoffa che possono essere lasciati vicino a porte e finestre.

Chi non ama gli odori forti può stare tranquillo: basta reperire qualche foglia di alloro, basilico, rosmarino e menta. Sono piante aromatiche molto facili da trovare e perfino da coltivare sul balcone. Si possono riempire dei sacchetti di organza con la combinazione di erbe preferita, basta lasciarsi guidare dal proprio gusto personale. Questi sacchetti repellenti possono essere posizionati nei punti principali della casa. Il loro odore profumato non è gradito alle zanzare, che se ne terranno alla larga.

Ma non finisce qui. Si possono sfruttare le proprietà naturali delle piante officinali e aromatiche per allontanare diversi insetti fastidiosi. Citronella, lavanda e calendula, oltre ad essere piacevolmente ornamentali, profumano tutta la casa con il loro odore piacevolissimo. Non servono prodotti chimici, basta coltivare in casa le piante giuste e gli insetti nocivi, soprattutto le zanzare, spariranno per non fare più ritorno.

