A quanti lettori sarà capitato, controllando lo stato delle proprie piante di casa, di scoprire che le foglie sono infestate da piccoli parassiti? Si tratta spesso di animaletti verdi, simili a ragni, che abitano su di esse e succhiano la linfa delle stesse, indebolendole. Sono dei fastidiosi e indesiderati ospiti chiamati anche acari delle piante e spesso, per rimediare, si acquistano pesticidi industriali. L’errore però è di aggiungere sulle piante dei materiali chimici che spesso possono contenere elementi tossici. Per preservare l’integrità della pianta, a volte è meglio provare a intervenire con metodi naturali.

In molti si stupiranno nel sapere che bastano 3 ingredienti per eliminare questi spiacevoli parassiti. E si tratta di cose reperibili in ogni casa, già pronte per essere utilizzate e per salvare le piante infestate. Il segreto infatti è agire subito, senza attendere, quando si scovano i parassiti delle foglie. Solo in questo modo si potrà infatti evitare che la pianta venga completamente infestata. Gli ingredienti, se ci si pensa, diventano addirittura solo due perché uno dei tre è della normalissima acqua. Il trucchetto servirà per limitare i danni e impedire che gli acari delle piante ne facciano altri. È facilissimo e non richiede particolare impegno né attenzioni. Basta semplicemente essere svelti nell’intervento.

Bastano 3 ingredienti per eliminare con metodi naturali i fastidiosi parassiti delle piante che fuggiranno senza tornare mai più

Anzitutto bisogna chiarire che gli acari delle piante non sono insetti, ma aracnidi. Sono dunque molto più simili ai ragni che alle formiche. Ce ne sono di tantissimi tipi, tra cui quelli più comuni sono il ragnetto rosso, quello giallo della vite e i cosiddetti eriofidi. Questi minuscoli invertebrati possono diventare davvero dannosi se non scoperti in tempo. Un modo sicuro per capire se la pianta è infestata o no è guardare la pagina inferiore delle foglie alla ricerca di puntini rossi o gialli. Più l’infestazione è grave, più anche la pagina superiore sarà soggetta a decolorazione e diventerà sempre meno verde, cedendo terreno al giallo.

Questo più di tutti è il sintomo principale che identifica l’infestazione da acari delle piante. Un sistema molto utilizzato per difendersi da questi animali è usare i loro predatori naturali: le coccinelle. Basta catturarne un paio in un prato, o acquistarne le larve in negozi specializzati per liberarli nel proprio giardino. Ci penseranno loro a risolvere la questione, ma aiutarle non è sbagliato. Ecco il pesticida naturale con soli 2 ingredienti: vodka bianca e una goccia di sapone per piatti naturale. Basta mischiarli in un contenitore spray con un po’ d’acqua, e agitare bene. La vodka distrugge le cellule esterne degli acari e il sapone rende le foglie meno appetibili. Quei fastidiosi parassiti non torneranno mai più.

Approfondimento

Macchie gialle sulle foglie di rose e ortensie sono sintomi di questa malattia infettiva delle piante che colpisce anche zucchine e melanzane