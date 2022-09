Le zanzare in estate sono decisamente fastidiose e spesso ci disturbano sia di giorno che di notte. Bastano pochi minuti passati in giardino o dentro casa per ritrovarci pieni di punture. Ma questi odiosi insetti possono infastidirci anche nella stagione autunnale. Sembrerebbero essere meno aggressive, ma non per questo dobbiamo ignorarle, perché è il periodo per deporre le ultime uova e trovare posti caldi e riparati.

Le temperature esterne saranno più basse e la priorità sarà per loro trovare punti caldi e umidi dentro casa, ambiente climatico ottimale per le zanzare. Non dimentichiamo che già a partire da fine settembre potrebbero aumentare umidità e pioggia, e questa condizione potrebbe essere ideale per deporre le uova. Ci sono dei luoghi, in appartamento o negli spazi esterni circostanti, a cui prestare particolare attenzione.

Dove si nascondono le zanzare e depongono le uova in casa e come eliminarle

Nonostante utilizziamo rimedi classici, come candele alla citronella, piastrine, zampironi e soprattutto zanzariere, potrebbero non bastare. Sebbene siamo esigenti nella pulizia di casa, potrebbe capitare di ignorare alcuni angoli o luoghi, dove gli insetti cercheranno riparo indisturbati, favorendo lo sviluppo delle larve. La conseguenza potrebbe riguardare non solo le classiche punture, perché le zanzare potrebbero, raramente, trasmettere alcune malattie.

Potrebbero nidificarsi in vecchi secchi, annaffiatoi, bacinelle e sottovasi dove ci sia una piccola quantità di acqua stagnante o un ambiente umido. Cerchiamo quindi di pulire bene questi oggetti, asciugarli e lasciare vicino della bambagia e poche gocce di olio essenziale al limone o menta. Non teniamo in casa per troppi giorni lattine e barattoli con del liquido all’interno, svuotiamole del tutto e gettiamole via prima possibile. Mentre gli esemplari adulti potrebbero rifugiarsi sopra gli armadi o librerie, tende, negli angoli delle finestre, sotto i letti, nello scarico nel bagno in alto. Spolveriamo e utilizziamo dell’aceto per pulire le superfici, l’odore scoraggerà l’arrivo delle zanzare.

Ecco, quindi, dove si nascondono le zanzare, e depongono le uova dentro e fuori casa, ma con qualche accorgimento potremmo tenerle lontano.

Rimedi e repellenti contro le larve

Oltre ai dispositivi e insetticidi vari, evitare che si formino ristagli minimi d’acqua, potremmo utilizzare altri semplici rimedi. Sembrerebbe che il rame sia un materiale adatto non fare sviluppare le larve anche in presenza d’acqua. Dunque, potremmo inserire del filo di rame nei sottovasi, anche quelli fuori casa.

Teniamo in casa e in balcone delle piante repellenti, come la catambra, monarda, il falso incenso, eucalipto, menta o basilico. Oltre ad abbellire casa e sprigionare profumi inebrianti, saranno perfette per allontanare le zanzare adulte e quelle in fase di sviluppo. Un altro possibile rimedio per liberarsi delle zanzare e larve è pulire le superfici con un po’ d’olio extra vergine d’oliva, di mandorla o di cannella.

Lettura consigliata

Per pulire il WC incrostato di calcare e sbiancare il fondo invece dell’acido o bicarbonato usiamo questi ingredienti