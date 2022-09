Scacciamo le ultime zanzare e mosche d’autunno con un rimedio efficace

Il problema delle zanzare e delle mosche non è da sottovalutare. Le mosche soprattutto nel mese di settembre e ottobre sono particolarmente presenti nelle abitazioni. In effetti attendono proprio i freddi invernali per andarsene via. Anche le zanzare, un po’ più sensibili alle basse temperature, è possibile trovarle in questi periodi, che gironzolano per casa.

Perché le zanzare ci pungono

Non a caso sono uno degli insetti più antichi presenti del Mondo. Certamente più antichi dell’uomo e sempre con lo scopo di pungere per nutrirsi del sangue. I nutrimenti in esso contenuti sono necessari, affinché la femmina possa deporre le uova. In tutti questi millenni hanno sviluppato una tecnica molto sofisticata per pungere e l’uomo finora ha cercato sempre di porvi rimedio.

Utilizzare la zanzariera

Un sistema abbastanza efficace per tenere lontane zanzare e mosche da casa è certamente la zanzariera. Soprattutto nel periodo estivo queste si rivelavano molto efficaci. Riducono di molto l’entrata di questi insetti nelle abitazioni. Alcuni poi spruzzano sulla tela della zanzariera anche dei prodotti repellenti, sia di natura chimica come anche naturale. Ciò rende la zanzariera ancora più efficace non solo per impedire l’ingresso, ma anche per allontanare mosche e zanzare.

Dei rimedi naturali contro questi insetti

Tra i rimedi che si utilizzano contro questi insetti, ci sono anche gli zampironi. Questi durante la combustione emettono delle sostanze che sono nocive per le zanzare. Tuttavia le stesse potrebbero causare qualche problema alle persone più sensibili. Per questo motivo è sempre consigliato di non utilizzarli in presenza e sarebbe anche più utile accenderli nelle zone esterne della casa.

Ma esistono anche dei rimedi naturali come la citronella e le foglie di calendula. Queste due piante profumate risultano abbastanza sgradite alle zanzare. Si potrebbero bruciare le foglie secche di citronella e i petali di calendula, ma vi sono anche soluzioni spray da sistemare sulla pelle, per impedire la puntura.

Scacciamo le ultime zanzare e mosche d’autunno con un rimedio efficace

Le zanzare oramai hanno messo a punto una tecnica di caccia molto sofisticata. La zanzara penetra la pelle umana grazie al suo pungiglione, abbastanza lungo. Questo al momento opportuno si irrigidisce per poter attraversare lo stato epidermico e raggiungere i capillari. Ebbene, sembra che dei ricercatori italiani abbiano trovato il modo per impedire alla proboscide della zanzara di irrigidirsi. In questo modo nel futuro si svilupperanno dei sistemi, che non permetteranno alla zanzara di pungere la pelle umana.

In attesa di questi sviluppi, utilizziamo pure dei rimedi naturali e scacciamo le ultime zanzare e mosche di questo autunno. Potremmo utilizzare i bastoncini profumati agli oli essenziali. Sono quelli la cui combustione avviene lentamente, così le essenze profumate hanno modo di diffondersi nell’aria. Potremmo a questo scopo utilizzare dei bastoncini all’olio essenziale di eucalipto oppure all’olio essenziale di citronella. Sono due profumi che confondono le zanzare, e anche le mosche non sopportano bene. Potremmo bruciarli in casa proprio per scacciare le ultime zanzare d’autunno, prima che sopravvenga il gelido freddo invernale.

Lettura consigliata

Allontanare le zanzare e le mosche con il rimedio profumato delle nonne