Adulti e anche bambini hanno spesso bisogno di incontrarsi con gli amici. Dopo un lungo periodo di restrizioni e anche dopo i mesi invernali è bello ritrovarsi. I bambini amano giocare e fare amicizia con altri coetanei, magari al parco o al mare. Gli adulti si incontrano spesso per condividere una cena o due chiacchiere sul terrazzo. Tante sono le occasioni di svago e aggregazione per tutti. Purtroppo il contatto con gli altri, a volte, potrebbe causare dei problemi, grandi o piccoli.

Per quanto riguarda in particolare un’infezione, i sintomi potrebbero essere diffusi sul viso ma anche su braccia, gambe, torace. Si possono notare delle papule, ossia dei piccoli rigonfiamenti ravvicinati, specialmente vicino alla bocca e al naso. In certi casi si tratterebbe di bolle sul corpo con prurito che spingerebbe a grattarsi.

Possibile causa

Queste manifestazioni fastidiose e anche antiestetiche potrebbero presentarsi sia su adulti ma anche, a volte, sulla pelle dei bambini piccoli. La causa sarebbe dovuta a un tipo di infezione batterica. In particolare, si potrebbe attribuire allo Staphylococcus aureus oppure a quello pyogenes. Questa infezione si potrebbe contrarre soprattutto a contatto con persone oppure oggetti infetti. Luoghi affollati, asilo, scuole, ma anche spiagge, potrebbero essere posti a rischio. Basterebbe una piccola ferita o una puntura di insetto sulla pelle per permettere ai batteri di entrare.

Stiamo parlando dell’impetigine. Chi ha quest’infezione dovrebbe evitare assolutamente di grattarsi. Attraverso le mani potrebbe portare i batteri in zone sane del corpo oppure trasmetterli ad altre persone. Asciugamani e vestiti, ma anche giocattoli, si dovrebbero lavare e disinfettare con cura e non si dovrebbero condividere.

Bolle sul corpo con prurito possono essere sintomi di questa infezione particolare che si potrebbe curare così

La prima cosa da fare, alla comparsa dei sintomi dell’impetigine, sarebbe andare dal proprio medico o dal dermatologo. Adulti e bambini dovrebbero attenersi alle indicazioni, soprattutto riguardanti l’igiene degli effetti personali e anche delle zone colpite. Queste sarebbe meglio lavarle con acqua e sapone neutro e non grattarle. Per quanto riguarda la cura, il medico potrebbe prescrivere un gel al cloruro di alluminio, ossia un gel astringente. In caso di diffusione delle papule o delle bolle su varie pari del corpo, il medico potrebbe prescrivere una pomata antibiotica. In presenza di altri sintomi, quali febbre o malessere, allora ricorrerà all’antibiotico orale più adatto.

Per concludere, osservare la nostra pelle e quella dei bambini sarebbe importante per controllarla. In questo modo, potremmo intervenire il prima possibile per curarla se presenta qualcosa di anomalo.

