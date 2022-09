Sappiamo tutti quanto sia importante vivere in una casa che ci faccia sentire tranquilli e a nostro agio. Quando ci troviamo tra le mura domestiche, infatti, non dovremmo far altro che essere sereni. Questo perché il nostro appartamento dovrebbe essere un rifugio dalla frenesia della vita quotidiana. E dovrebbe farci sentire protetti e senza problemi. Purtroppo, però, le cose non vanno sempre così. E di certo non sono pochi gli elementi che rischiano di turbare la nostra serenità ogni giorno. E, in questo caso, non parliamo solo di angoli sporchi della casa che potrebbero infastidirci. Ma anche di sgraditi ospiti che sembrano non voler lasciare il nostro appartamento per nessuna ragione al Mondo.

Gli ospiti indesiderati che non ci fanno stare tranquilli

Quando parliamo di ospiti indesiderati, ci riferiamo proprio agli insetti che si insinuano in casa nostra. E, in alcuni casi, sembra davvero difficile eliminarne la presenza, se non a tratti quasi impossibile. Se però non vogliamo utilizzare prodotti chimici, potremmo puntare sui rimedi delle nonne che si riveleranno una vera e propria manna dal cielo. Per esempio, se il nostro problema sono le formiche, potremmo puntare sui gusci d’uovo per allontanarle in modo definitivo, proprio come ci consigliano le vecchie generazioni. Ma se, invece, ciò che ci turba è una presenza troppo invadente di zanzare, allora c’è un’altra soluzione. E in questo caso potremmo rivolgerci alla bellissima Echinacea che, grazie al suo odore, potrebbe aiutarci a tenere lontano questo fastidioso insetto.

Sono le nonne a spiegarci come sbarazzarci delle zanzare una volta per tutte

Per essere certi di poter sfruttare al meglio il potere dell’Echinacea in questo caso, dovremmo sapere bene come coltivarla. E dovremmo tenere a mente tutti i passaggi necessari per farla crescere rigogliosa e in forze. In questo caso, quindi, dovremo sapere che la pianta in questione ha bisogno di acqua in modo costante. Dunque, dovremo ricordarci di annaffiarla ogni giorno. E dovremo tenere a mente che il terreno dovrà sempre essere drenato al meglio. Per la luminosità, non dovremo preoccuparci in modo eccessivo. Infatti, potremo tranquillamente esporla al sole senza rischi.

Se poi non avessimo la possibilità di coltivarla, nessuna paura. Potremo comunque sfruttarne il forte odore comprando dei rametti già tagliati in qualsiasi punto vendita. Sistemiamoli con cura sulle finestre e negli angoli in cui vediamo più zanzare. E vedremo che il problema verrà eliminato. Inoltre, se sono le nonne a spiegarci come sbarazzarci delle fastidiose zanzare, forse potremmo fidarci.

