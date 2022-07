Se si pensa a un ingrediente imprescindibile nella cucina italiana, questo è sicuramente l’aglio. Chi non ha mai gustato la classica spaghettata aglio e olio di mezzanotte con gli amici, di ritorno da qualche avventura estiva? Oppure davanti a una bella partita di calcio? O semplicemente come piatto veloce per togliersi una voglia? Per non parlare del tocco di sapore incredibile che l’aglio è in grado di donare a bruschette e carni.

Ecco perché spesso ci si ritrova a voler conservare l’aglio per l’inverno senza doverlo poi acquistare quando non è di stagione. Il profumo di questo ortaggio è il suo marchio di fabbrica, ma è anche ciò che lo rende poco gradito a molte persone.

Alcuni ritengono infatti che l’aglio, più di profumare, puzzi. L’odore tipico che lo contraddistingue proviene dall’allicina, che è una sostanza da esso prodotta basata sullo zolfo. Proprio questo elemento è la ragione dell’odore così persistente di questo ortaggio.

Eppure, l’aglio ha tantissime proprietà benefiche, ormai riconosciute. Aiuta a regolare la pressione sanguigna, tiene bassi i livelli di colesterolo ed è anche un eccellente antibiotico naturale. Tutte cose che ormai sono conosciute dai più.

Il problema principale di questo ottimo ortaggio è che la sua conservazione, a lungo termine, è difficile. Tende infatti a germogliare, come le patate, e a rilasciare odori indesiderati. Allora spesso lo si mette semplicemente in freezer, ma questo potrebbe diventare controproducente perché l’odore impregna anche il resto degli alimenti. Come fare allora?

Conservare l’aglio per l’inverno senza puzza, in freezer, sott’olio per non farlo germogliare è facilissimo con questo sistema collaudato

Si può ricorrere a un sistema ben rodato ormai da anni, che affonda le sue radici nei rimedi della nonna. La saggezza popolare viene sempre in aiuto!

Il trucco è semplice: trasformare l’aglio in burro. Nessuna follia: basta preparare una ghiottissima confettura all’aglio. È un’aggiunta meravigliosa a qualsiasi piatto, soprattutto perché può rimanere ben conservato per molti mesi.

L’aglio estivo, poi, tende a produrre spicchi più grandi e dolci: l’ideale da conservare. Ci sono diversi procedimenti che spiegano come fare, ma uno molto semplice prevede semplicemente di sobbollire l’ortaggio a fuoco lento.

Ecco dunque come fare. Bisogna mettere gli spicchi d’aglio sbucciati in una pentola e coprirli con olio extravergine d’oliva. Si possono aggiungere un paio di foglie d’alloro, 2 rametti di rosmarino, un po’ di timo e un paio di cucchiaini di peperoncino tritato finemente. Così l’aglio va fatto sobbollire per circa 30 minuti nell’olio, finché gli spicchi non diventano morbidissimi. La consistenza giusta è quando la forchetta li fa quasi spappolare.

A questo punto tutto deve raffreddare naturalmente e si può trasferire il composto così ottenuto, con tutto l’olio di cottura, in un barattolo di vetro. Stringere bene e conservare, anche in frigo. Può mantenersi fino a 3 mesi!

