Al forno o in padella con i gamberetti, quest’ortaggio da aggiungere alla dieta sarebbe depurativo e drenante più alcuni consigli su come cucinarlo

Le ricerche sui benefici che effettivamente hanno gli alimenti sono degli studi in continua crescita ed evoluzione. Si sa quanto mangiare bene e seguire una corretta alimentazione sia alla base di molte cose. Proprio per questo bisogna consumare, ad esempio, almeno una porzione di frutta e di verdura al giorno. Tra gli ortaggi ottimi per la nostra salute, si fanno spazio gli asparagi. Sono originari dell’Asia, ma ormai sono diffusi in tutta Europa.

Sono costituiti da radici che producono dei germogli, che rappresenteranno poi la parte commestibile. Il loro periodo massimo di maturazione è in primavera. Ne esistono diversi tipi, ma ciò che cambia è semplicemente il colore e il sapore. L’aspetto nutrizionale rimane invariato. Sono costituiti per la maggior parte d’acqua e hanno poche calorie. Infatti vengono molto consigliati per chi segue una dieta con un regime calorico ridotto. Su 100 g di asparagi i valori nutrizionali sono:

24 kcal;

91 g di acqua;

3,23 g di proteine;

0,23 g di grassi;

4,1 g di carboidrati;

1,9 g di fibre.

Sono ricchi di sali minerali come potassio, ferro, magnesio e fosforo e vitamine del gruppo B, C ed A.

Visto il loro profilo nutrizionale, sembrerebbero avere ottimi benefici. Sono ricchi di fibre e antiossidanti. Le fibre servono per la salute gastrointestinale, infatti migliorerebbero il transito intestinale. Inoltre, presentano anche un basso indice glicemico, risultando quindi adatti per i soggetti diabetici.

Gli effetti più noti degli asparagi, senza dubbio, sono quelli depurativi e drenanti. Proprio per la grande presenza di acqua al loro interno, stimolerebbero la diuresi e ridurrebbero la ritenzione idrica. Alcuni studi hanno dimostrato come l’assunzione di questo ortaggio potrebbe portare alla riduzione della pressione arteriosa. Questo perché negli asparagi sarebbe presente una sostanza in grado di bloccare l’ormone che stimola la pressione arteriosa.

Al forno o in padella con i gamberetti, quest’ortaggio potrebbe essere cucinato in tanti modi. Vediamo come.

Come consumarli

Per pulirli, si elimina la parte legnosa dei gambi e si raschia quella che rimane con un pelapatate. Dopodiché si lavano e si legano in mazzetti con uno spago. Si possono cucinare in una padella alta e stretta con l’acqua che li ricopre. Le ricette sugli asparagi sono davvero tante. Quella che va più a ruba è il risotto. Ma in realtà si potrebbero preparare anche delle gustose lasagne, una torta salata con i gamberetti o si possono fare gratinati al forno. Possiamo usare la nostra inventiva e il nostro gusto per cucinare questo favoloso ortaggio.

