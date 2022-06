Non vediamo l’ora di andare in vacanza e sfoggiare i capi più belli e leggeri che abbiamo nell’armadio. Tra cappelli, top, parei e zeppe di paglia, non mancheremo di indossare gioielli speciali e ideali all’occasione. E questo anche quando andiamo in spiaggia ed entriamo nell’acqua. Vogliamo però essere sicure di essere in linea con la tendenza di quest’anno. Inoltre, non vogliamo ritrovarci con monili ossidati o anneriti dall’acqua salina. Non dobbiamo avere timore, perché non anneriscono o si ossidano i bellissimi gioielli proposti dalla moda mare 2022. Scopriamone le proposte.

Metalli e materiali

Iniziamo con il dire che portare gioielli alla moda in spiaggia, certamente, non vuol dire indossare anelli anneriti o monili che si ossidano. È bene quindi orientare la propria scelta su metalli come l’acciaio inossidabile o l’oro, che non subiranno danni causati da sole, acqua e sabbia. Accanto a questi metalli, la moda mare 2022 in tema di accessori vede le perline naturali. Queste sono in voga in ogni forma e misura. Al top quest’estate anche pietre preziose come diamanti e rubini. Vediamo come abbinarli e cosa indossare tra anelli, orecchini, collane e bracciali.

Non anneriscono o si ossidano i bellissimi gioielli dell’estate 2022 da indossare al mare in spiaggia e in acqua

Il caldo tipico di un pomeriggio al mare rende difficile sopportare troppi accessori indosso. Per cui, quando siamo in spiaggia e in acqua, l’ideale è indossare un anello in oro o acciaio. Saremo alla moda e certe di indossare accessori bellissimi e che non si rovinano. Non solo in spiaggia, ma anche a passeggio per la città, potremo invece indossare colorate collane di perline. Sono leggerissime e si abbinano a qualsiasi capo o colore. Per la sera e per un giro tra locali e negozi, possiamo invece puntare su un mix di accessori. Come bracciali in oro e acciaio ma anche di perline o con pietre preziose. Il nostro look sarà raffinato ma non troppo vistoso. Allo scopo saranno perfetti abiti con bottoni e maglie scollate.

Un must saranno poi gli orecchini in strass arcobaleno su base oro, che aggiungeranno stile all’abbigliamento. Potremo quindi andare in spiaggia o a fare shopping tra i negozietti della località vacanziera con un look immancabilmente alla moda e di tendenza.

