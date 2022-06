Quando gli anni passano, possiamo sentirci un po’ avvilite, soprattutto quando ci guardiamo allo specchio. Questo perché non ci vediamo più tanto giovani come un tempo. Magari notiamo la comparsa di alcune rughe sul viso. E i capelli, che abbiamo sempre portato nello stesso modo, non sembrano piacerci più. Insomma, nel complesso ci vediamo invecchiate e ci piacerebbe poter cambiare la situazione. In questo caso, un primo passo potrebbe essere cambiare pettinatura. Esistono infatti alcuni tagli particolari, che hanno il pregio di far sembrare un viso più giovane. Soprattutto nel caso di un’età compresa tra i 40 e 50 anni. Queste pettinature riescono poi a essere sempre al passo con la moda attuale, grazie a rielaborazioni di anno in anno. Scopriamo in proposito 3 favolosi tagli di capelli, che ringiovaniscono e sono di moda per l’estate 2022.

Shag, long bob e lob

I tagli di capelli top per l’estate 2022 sono lo shag, il long bob e il lob. Ciascuno di essi ha il pregio di ringiovanire il viso delle donne e di illuminarlo. Si tratta di tagli molto particolari e alla moda. Alcune versioni prevedono la frangia e il mosso sul taglio medio. Andiamo a vedere, nello specifico, come sono esattamente questi tagli di capelli. Quali sono le loro caratteristiche, che effetto creano e a chi stanno bene.

3 favolosi tagli di capelli per l’estate 2022 ringiovaniscono e illuminano il viso a 40 e 50 anni

Lo shag è un taglio molto scalato medio corto, sul genere delle pettinature anni ’70. Sta molto bene e ringiovanisce a 50 anni. Può essere portato con la frangia, per un ulteriore effetto giovanile. Il volume è concentrato sulla sommità del capo, le punte sono molto sottili e sfilate. La particolarità dello shag è poi quella di mettere in primo piano gli occhi. Di moda già da qualche anno, non tramontato ma sempre presente è poi il long bob. Si tratta di un caschetto lungo liscio e scalato, con le punte più lunghe davanti. Sta molto bene alle quarantenni, illumina il volto e ringiovanisce. Punti di forza sono le radici gonfie e l’effetto volume.

Il lob è invece un caschetto lungo alle spalle, che rende al massimo quando mosso e ringiovanisce grazie alla frangia. Sta bene dai 40 ai 50 anni, addolcisce e ammorbidisce il volto. Scegliendo uno di questi tagli, potremo ringiovanire allo specchio quasi come per magia.

Lettura consigliata

I capelli crespi o stopposi risplenderanno e saranno belli anche a 50 anni con questo rimedio naturale rigenerante