Ultimamente si sta parlando spesso di astrologia, soprattutto perché ci sono stati degli enormi movimenti nel cielo. Infatti dopo lo sconvolgimento della pandemia tutti hanno sentito il desiderio di rimettere la propria vita “in asse” e di capire cosa stesse succedendo. Questo è stato esemplificato dalle eclissi, avvenute tra la fine di aprile e l’inizio di maggio e seguite quasi subito da una retrogradazione di Mercurio. Infatti queste sono cadute nell’asse Toro-Scorpione e hanno portato a dei cambiamenti epocali alcuni segni zodiacali. Questi sono sanciti ufficialmente dalla Luna nuova di oggi che cade nel segno del Sagittario. La chiamano anche Superluna della Fragola, questa fase di plenilunio però non sarà visibile dalla nostra parte del Mondo, dato che cade all’incirca a mezzogiorno. Potremo però sentirne bene gli effetti.

Che cosa significa per tutti

Questa Luna piena avviene nell’asse Sagittario-Gemelli e per questo motivo indica l’espressione di sé e la comunicazione. Questi due temi sono infatti molto importanti per questi che sono governati da Giove e Mercurio, pianeti che rappresentano l’espansione e lo scambio intellettuale. Questo fenomeno è anche chiamato Superluna della Fragola perché sembra far crescere questi frutti e perché si trova in ipogeo, ovvero molto vicina alla Terra. Questa posizione la fa sembrare infatti particolarmente grande. Tutti questi significati, incrociati fra di loro, danno inizio a una stagione di prosperità dove ognuno di noi ha la possibilità di fiorire e di compiere una metamorfosi positiva per sé. Quindi è tempo di chiarire le proprie esigenze e di andare incontro alla vita che si desidera.

La chiamano anche Superluna della Fragola, questa fase di plenilunio in Sagittario che porterà prosperità e abbondanza a questi segni

A essere più toccati sono i cosiddetti segni “mobili”, ovvero quelli che rappresentano la transizione da una stagione all’altra. Si tratta quindi di Gemelli, Vergine, Sagittario e Pesci. Il plenilunio si collega alla eclissi in Scorpione avvenuta a metà maggio e a tutte le crisi e ai desideri che ha portato a galla. Molti nativi hanno il desiderio di cambiare, di andare altrove sia con la mente che con il corpo. Ci potrebbero essere infatti delle nuove opportunità che si presentano a fagiolo e che finalmente portano molti di noi a riattivarsi dopo due anni di stop. Se qualcuno non avesse ancora chiara la direzione, una buona pratica può essere stilare una lista dei desideri.

Lettura consigliata

La tradizione vuole che porti sfortuna, ma questa eclissi di Luna in Scorpione magica e potente porterà enormi novità a questi segni