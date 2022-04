Gli occhiali da sole aiutano a proteggere i nostri occhi quando l’irraggiamento solare ci costringe a socchiuderli creandoci fastidio, magari quando siamo alla guida dell’automobile. Al mare non possono mancare, ma neanche in città o quando passeggiamo in montagna durante una giornata particolarmente soleggiata.

Quindi è importante averli sempre sottomano e disponibili all’occorrenza. Certo, sembra facile oggi procurarsi un paio di occhiali anche a buon prezzo, ma non bisogna trascurare alcuni elementi fondamentali prima dell’acquisto. Innanzitutto non dobbiamo badare solo al prezzo basso, perché potremo ritrovarci con occhiali sì comprati spendendo poco ma che hanno lenti che non vanno bene.

Non dobbiamo neanche dimenticare che gli occhiali sono un accessorio che può completare il nostro look, rendendolo anche d’ispirazione per le altre persone.

Per questo motivo è importante capire come sceglierli in base alla forma del nostro viso e al nostro modo di vestire. E allora ecco i migliori consigli per scegliere gli occhiali da sole che soddisfino tutte queste esigenze.

Scelte di qualità

Se non facciamo attenzione all’acquisto, possiamo ritrovarci con occhiali da sole che non stanno bene con il nostro viso e non si abbinano con il nostro tipico abbigliamento e che, soprattutto, hanno contribuito a crearci problemi alla vista.

Molte persone, forse in favore della minore spesa, sottovalutano il fatto che lenti da occhiali da sole non consone possono creare un grave danno agli occhi. Una lente oscurata di scarsa qualità, infatti, può dare origine a difetti visivi e stancare l’occhio, che fa fatica a guardare dietro l’occhiale. Dunque è importante compiere scelte di qualità e, a questo scopo, possono essere molto d’aiuto alcuni consigli pratici.

Ecco i migliori consigli per scegliere gli occhiali da sole per non avere problemi alla vista, più adatti al viso e perfetti insieme all’abbigliamento

Innanzitutto, poiché la salute degli occhi è la cosa più importante, per non avere problemi alla vista dovremo fare molta attenzione a scegliere occhiali da sole con lenti polarizzate. Si tratta di speciali filtri che limitano l’abbagliamento e proteggono gli occhi dai raggi UV. In tema, è molto importante che le lenti abbiano la protezione solare UV400.

Per quanto riguarda invece l’estetica, possiamo scegliere gli occhiali migliori per noi in base alla forma del nostro viso giocando sul contrasto geometrico. Se abbiamo un ovale squadrato, dobbiamo puntare su una montatura tondeggiante per renderlo più armonioso. Se invece abbiamo il viso tondo, scegliere montature geometriche lo renderà più sottile e allungato.

Da non dimenticare è poi il tocco di stile dell’abbinamento con l’abbigliamento. Possiamo scegliere una montatura colorata in contrasto con un abbigliamento nero e viceversa, oppure giocare sul tono su tono. La montatura bianca, invece, sta particolarmente bene sul jeans.

Tenendo a mente questi consigli, la scelta dei nostri occhiali da sole sarà quella giusta.

