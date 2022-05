Nel guardaroba femminile i pantaloni sono sinonimo di praticità e di eleganza disinvolta. Ormai hanno soppiantato la gonna e sono diventati il capo più indossato e più amato. A volte anche nelle occasioni eleganti. E pensare che le donne hanno dovuto aspettare l’Ottocento per poterli indossare. E fare una rivoluzione, quella femminista. Le prime che osarono metterli fecero scandalo, come per tutte le novità. Dagli anni ’60 sono il capo femminile prediletto, quello più libero e comodo, che slancia e assottiglia la figura.

Morbidi e versatili

Anche per la moda primavera estate del 2022, tornano protagonisti in tanti modelli bellissimi e versatili. Ma il capo che conquisterà la stagione estiva sarà probabilmente il modello palazzo. Sono pantaloni morbidi e fluttuanti, soprattutto nei tessuti leggeri, e di grande comodità. Nelle giornate calde non aderiscono alla gamba e lasciano respirare la pelle. Se scelti nei tessuti naturali come il lino o il cotone leggero sono una vera barriera contro l’afa.

A chi stanno bene? Praticamente a tutte, con le dovute accortezze.

Valorizzano soprattutto i fisici a pera. Se vogliamo nascondere le rotondità sui fianchi, sui glutei e sulle gambe non esiste un modello più adatto. Scivolano morbidamente lungo i fianchi e sulle cosce assottigliando visivamente la figura e facendoci sembrare più magre. Donano sicuramente alle figure alte e slanciate. Ma anche le donne piccole e minute possono indossarli calzando scarpe con il tacco alto. Si può scegliere tra le amatissime espadrillas o i sandali con maxi plateau. Sono modelli che slanciano le gambe e la figura, facendoci sembrare altissime.

Slancia e assottiglia la figura questo capo d’abbigliamento per l’estate 2022 che rende belle e seducenti anche le over 50

Quando indossarli? Praticamente sempre. Con linee fluide e delicate questi pantaloni sono adatti per ogni occasione, da quelle formali alle uscite con gli amici. Sono la base per creare dei look perfetti per ogni ora del giorno. E si possono indossare tranquillamente anche per le cerimonie eleganti.

Si possono usare con grande versatilità e si può giocare un po’ con gli accostamenti per creare outfit molto personalizzati. In versione informale si indossano con una semplice t-shirt o con un top. Nelle versioni più eleganti si completano con un blazer. Oppure, in estate, semplicemente con una blusa di seta. La seta è un materiale naturale prezioso ed elegante. Ha la lucentezza delle perle e si presenta morbida e impalpabile al tatto. È un materiale pregiato per creare un look sofisticato e seducente, da completare con gli immancabili gioielli.

Lettura consigliata

Saremo eleganti e chic come invitate a un matrimonio estivo con questi abiti raffinati e modaioli che stanno vene a tutte