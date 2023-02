Niente più aspirapolvere per togliere briciole, peli e capelli dagli angoli più difficili

L’aspirapolvere è pesante, ingombrante, molto rumorosa e consuma tanta energia elettrica. Quando dobbiamo pulire nei punti più impervi risulta poco maneggevole.

Sicuramente non hai mai pensato ad una soluzione alternativa. Chissà quante volte avrai impugnato una pezza umida per raccogliere residui. Ma ogni volta resta qualche traccia di sporco. Oggi ti svelo un sistema che ho scoperto per caso ma che si è rivelato comodissimo.

Niente più aspirapolvere per togliere briciole e piccoli residui di sporco

Sicuramente gli aspirapolvere senza filo o le scope elettriche sono più pratici ma si tratta comunque di elettrodomestici di dimensioni importanti. Hanno inoltre una potenza che alcune volte risulta eccessiva per la pulizia di cui abbiamo bisogno. Maggior potenza si traduce ovviamente in maggiori consumi e dunque sprechi. Inoltre se devi eliminare lo sporco da angoli e pertugi dovrai cambiare il beccuccio dell’aspirapolvere per raggiungere il punto interessato.

Insomma, tutto troppo complicato a mio avviso. Un sistema facile facile c’è, basta avere a disposizione 3 cose che solitamente troviamo in casa.

Basta briciole e peli di cani e gatti, in un attimo sarà tutto pulito

Non buttare via tutte le bottiglie di plastica. Taglia la parte superiore a quattro dita dal collo della bottiglia e conservala. Tieni da parte anche qualche mascherina chirurgica, di quelle che per molto tempo abbiamo usato per proteggerci dal Covid. L’elettrodomestico che ci darà una mano è l’asciugacapelli. Ti basterà applicare sulla bocchetta posteriore del phon la mascherina e poi simulare il becco con l’estremità della bottiglia. La parte posteriore del phon non soffia ma aspira.

Potrai velocemente aspirare i residui dalla tavola, lo sporco che si annida nel telaio di finestre e portefinestre. Sarà semplice togliere i peli dei nostri amici a quattro zampe da divani e poltrone o pulire ogni altro piccolo spazio. Questo sistema può essere utile anche per pulire le zanzariere. Infatti, non possiamo usare l’aspirapolvere perché la sua potenza potrebbe rovinarle. Usando il phon attrezzato con mascherina e bottiglia puoi aspirare il grosso dello sporco. Fai poi una passata soffiando aria fredda dall’interno verso l’esterno ed il gioco è fatto.

I mille usi dell’asciugacapelli

Oltre ad essere più maneggevole rispetto all’aspirapolvere, il phon dovrebbe avere anche una potenza inferiore. Meno watt significano anche minor consumo di energia elettrica. L’asciugacapelli può essere anche usato per soffiare via la polvere dalle tastiere, dai peluches e dalle tende. In questo caso ovviamente non serve applicare nulla ma semplicemente accenderlo e usarlo come accade comunemente. Attenzione però a soffiare aria fredda e dirigere il flusso dalla parte opposta rispetto al tuo viso. Quindi niente più aspirapolvere per togliere briciole o residui.

Anche in cucina il phon può essere utile. Se non vuoi rischiare di rompere una creazione dolce o salata al momento di doverla sformare, puoi soffiare. Regola l’asciugacapelli a temperatura moderata e potenza medio bassa e soffia sulla teglia. La tua delizia si staccherà agevolmente e senza intoppi.

Dopo la doccia, infine, si può usare l’asciugacapelli diversamente dal solito. Soffiando aria fredda sullo specchio e sul box doccia eviterai aloni e residui di calcare sulle superfici. È insomma un elettrodomestico tuttofare.