Come fare una torta semplice in casa senza farina, burro e olio

Quando siamo a dieta dovremmo eliminare o ridurre drasticamente i carboidrati. Ma una volta raggiunto il peso forma, potremmo concederci qualche golosità, a patto di scegliere dolci poveri di grassi e senza ingredienti dannosi.

Vedremo oggi una torta rustica e casalinga, facile e veloce da fare. Si tratta inoltre di un dolce senza farina di grano e dunque adatto anche per chi soffre di intolleranza al glutine.

Non è la solita torta allo yogurt, di mele, margherita o al cioccolato, ma un dolce saporito e con pochi grassi da preparare in 15 minuti.

Come fare una torta semplice di castagne senza glutine

Per evitare di utilizzare le farine di grano tenero e di grano duro, useremo della farina di castagne e pochi grammi di fecola di patate.

Nello specifico dovremo procurarci i seguenti ingredienti:

250 g di ricotta o yogurt;

200 g di farina di castagne;

50 g di fecola di patate;

70 ml di latte;

2 uova;

150 g di zucchero di canna o zucchero semolato;

1 bustina di lievito per dolci.

Se la torta è destinata a celiaci sarà bene utilizzare una farina di castagne priva di eventuali contaminazioni.

Le dosi sono per una torta dal diametro di 22 centimetri.

Gli errori da non fare per una torta perfetta

Per la buona riuscita di una ricetta, il procedimento è importante tanto quanto le quantità. Questa preparazione è particolarmente priva di trabocchetti e, non prevedendo burro e olio, allontana la possibilità di errori. Molte volte si cerca di sostituire questi ingredienti senza conoscere le esatte quantità corrispondenti e si rovina il risultato. Ma potremmo cadere in errore con il latte. Se decidessimo di sostituirlo con acqua o con bevande vegetali, dovremmo considerare che il sapore potrebbe cambiare ed anche la consistenza. Lo stesso dicasi per il forno. C’è differenza nei tempi di cottura e nei gradi da impostare tra forno statico e forno ventilato. Improvvisare potrebbe non consentire una buona cottura del dolce.

Il procedimento da seguire passo per passo

Vediamo ora come fare una torta semplice in soli 15 minuti.

Mescoliamo la ricotta con lo zucchero. Trattandosi di zucchero di canna dovremo amalgamare più a lungo affinché si incorpori bene. Uniamo poi le uova ed il latte a temperatura ambiente. Quando gli ingredienti saranno ben amalgamati, potremo procedere con le due farine. In questo caso useremo lo sbattitore elettrico fino a quando il composto sarà omogeneo e in ultimo uniremo il lievito.

Versiamo nella tortiera imburrata o rivestita con carta forno, livelliamo la superficie e cospargiamo con zucchero di canna.

La cottura dovrà avvenire in forno ventilato a 170 gradi per 50 minuti. Verifichiamo comunque la cottura inserendo al centro della torta uno stecchino o la lama di un coltello. Quando sarà completamente raffreddata, potremo sformarla e tagliarla.

Potremo conservare la torta per circa 3 giorni coperta con pellicola oppure in contenitori ermetici.