Ne basta una manciata per avere piante forti e rigogliose, ecco l’incredibile segreto dei vivaisti

Coltivare una pianta non è un’impresa facile, quante volte infatti capita che nonostante le cure appassisca e muoia. Per non parlare delle difficoltà nel farla fiorire o nel far attecchire una talea. Risultati che ci portano alla convinzione di non avere affatto il pollice verde… Ma se in realtà dipendesse tutto semplicemente dall’ignorare i trucchi del mestiere? Probabilmente non hai mai usato questo comune ingrediente dei vivaisti, un vero toccasana per le piante in 3 diversi modi.

Le piante arricchiscono esteticamente ambienti interni ed esterni delle nostre case col loro fogliame verdeggiante e i loro fiori. È una soddisfazione ammirarne la bellezza e pensare che sia tutto frutto del proprio lavoro.

Questo quando tutto procede bene, perché tante volte in realtà ci si trova con una pianta gialla o rinsecchita e moribonda. Per evitare questo disastro abbiamo bisogno di un ingrediente speciale che darà nuova vita alle nostre piante rendendole uno spettacolo.

Usa questo ingrediente, ne basta una manciata per avere piante forti e rigogliose

Sono diversi i fertilizzanti da poter acquistare, spesso però sono prodotti chimici di cui si potrebbe diffidare, soprattutto se abbiamo animali in casa. Ebbene, esistono delle alternative per fertilizzare in modo naturale ed economico, cioè con ingredienti comuni nelle nostre case. Molti usano ad esempio fondi di caffè e gusci d’uova, ma è arrivato il momento di aggiungere un nuovo prodotto alla lista: le lenticchie. Queste ultime infatti conterrebbero fosforo e potassio, utili per la fioritura e la radici, magnesio, prezioso per la crescita e il fogliame. Inoltre anche calcio e zinco coinvolti nella crescita, nonché il rame dall’azione fungicida.

Dunque prendi un pugno di lenticchie secche e lasciale a mollo in acqua per qualche ora, vi rilasceranno così le proprie sostanze nutritive. Usa quest’acqua per innaffiare le piante e cresceranno belle e in salute, le farà anche fiorire. Il composto potrebbe aiutarci inoltre a far riprendere una pianta prossima alla morte. Ovviamente se dobbiamo cucinare le lenticchie possiamo anche sfruttare l’acqua in cui le abbiamo messe a bagno: avremo zero sprechi. Le lenticchie però celano anche altri poteri da sfruttare con altrettante modalità.

Proprietà nascoste e utilizzi delle lenticchie in giardino

Le lenticchie conterrebbero anche auxine, alla cui formazione contribuirebbe anche lo zinco. Le auxine sono ormoni della crescita che risultano validi alleati nella riproduzione delle piante tramite talea perché favoriscono lo sviluppo delle radici. Prendiamo 4 cucchiai di lenticchie secche e mettiamole in una ciotola con 4 bicchieri di acqua. Passate 8 o 9 ore, preleviamo l’acqua e conserviamola in frigo. Lasciamo le lenticchie nel contenitore e conserviamole al buio per 3 o 4 giorni. Le troveremo germogliate. A questo punto, riuniamole all’acqua prelevata e frulliamo. Filtriamo il composto e allunghiamo il liquido ottenuto con acqua, in quantità superiore di 3 volte. Ora sarà sufficiente porvi la nostra talea all’interno per qualche ora.

Oppure, una volta germogliate le lenticchie, possiamo piantarle. Ne basta una manciata per avere piante forti e rigogliose, infatti arricchiranno il terreno. Produrranno l’azoto, responsabile del fogliame folto e verde, e lo rilasceranno nel terreno a disposizione delle piante che vi metteremo a dimora successivamente. Un elemento indispensabile soprattutto nel caso di qualche pianta sempreverde. Spesso, dunque, la ricetta giusta per le nostre piante si trova proprio nella dispensa, d’altronde nella stessa potremmo trovare anche ottimi antiparassitari.