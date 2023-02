3 trucchi che spaccano veramente sui social network per trovare subito un lavoro o fare carriera

I social network sono potenti strumenti per la ricerca del lavoro. In genere sono utilizzati per scopi ricreativi come chattare con amici e leggere notizie. Ma un uso strategico di queste piattaforme può aumentare le possibilità di trovare lavoro e fare carriera.

Trovare un lavoro è un impegno costante, ma il web ci offre strumenti che lo rendono più facile e piacevole. Ad esempio, LinkedIn e Facebook sono due dei social network più noti che possono aiutare a trovare lavoro. Su queste piattaforme sono pubblicate offerte di lavoro sia da parte di aziende che di privati. Sfruttare i propri profili su questi social network può essere un modo efficace per trovare l’impiego desiderato o per fare carriera.

Perché è fondamentale avere un profilo su LinkedIn

Molti hanno un profilo Facebook, ma pochi hanno un profilo LinkedIn. Se si cerca lavoro o si vuole fare carriera, avere un profilo su questa piattaforma è essenziale. La sezione “offerte di lavoro” su LinkedIn è frequentata quotidianamente da chi opera nelle risorse umane in cerca di talenti.

Inoltre, quando si risponde a un’offerta di lavoro, i reclutatori controllano prima i profili su Facebook e LinkedIn. Non avere un profilo LinkedIn può penalizzare immediatamente la propria candidatura. Quindi, se non abbiamo un profilo su questa piattaforma e cerchiamo lavoro, apriamo subito una pagina.

3 trucchi che spaccano veramente per trovare lavoro sui social

Avere un profilo Facebook e uno su LinkedIn è fondamentale per chi cerca lavoro o vuole fare carriera. È importante curare i propri profili social, mostrando entusiasmo e passioni, ma evitando contenuti negativi che potrebbero influire non positivamente sulla propria immagine professionale. Quindi meglio non pubblicare contenuti imbarazzanti, post con offese, risse mediatiche, posizioni troppo intransigenti. Invece mettiamo in mostra il nostro entusiasmo e le nostre passioni.

Trucco n. 2. Per trovare il lavoro desiderato, è importante cercare attivamente le opportunità. La sezione “offerte di lavoro” su LinkedIn e i gruppi su Facebook dedicati alla ricerca di lavoro possono essere utilizzati per trovare le opportunità giuste. Inoltre, utilizzare post e video su Facebook per mostrare le proprie capacità e proporre la propria professionalità può essere una mossa vincente.

Alternative per guadagnare sui social network

Trucco n.3. Aprite un blog e collegatelo ai vostri profili sui social network. Scrivete sul vostro sito di argomenti che vi interessano, commenti, suggerimenti, idee. Ricordatevi che questo blog sarà letto non solo da chi è interessato agli argomenti trattati ma anche dai consulenti in risorse umane.

Abbiamo analizzato i 3 trucchi che spaccano veramente nella ricerca del lavoro soprattutto su LinkedIn e Facebook. Instagram non è molto adatto per cercare lavoro, ma può essere un ottimo strumento per crearsi un lavoro, per esempio quello di influencer. Attenzione, però, perché i social network sono diventati anche un terreno di caccia per i truffatori. Infatti si moltiplicano i furti di profili da sfruttare proprio per fare delle truffe.