Consuma di più la piastra o l’asciugacapelli? Ecco quale rende la bolletta un salasso e i trucchi per risparmiare

Data la curva dei rendimenti e l’ancora elevato tasso di inflazione, non si sa se siamo o meno alle porte di una recessione economica o di un atterraggio morbido dell’economia. Alla luce di questa incertezza e del caro bollette, risparmiare diventa di vitale importanza. Per farlo, bisogna prestare attenzione anche al consumo energetico. Infatti, persino lavare e acconciare i capelli può pesare discretamente sulla bolletta, se lo fai molto spesso. Due degli elettrodomestici che usi in questa fase sono la piastra e l’asciugacapelli. Quale consuma di più e in che modo spendere di meno? Scoprilo.

Poratre avanti una famiglia costa sempre di più, e risparmiare sul bilancio fanmilare diventa quasi basilare. Probabilmente usi almeno due volte alla settimana l’asciugacapelli e ancora più spesso la piastra. Quest’ultima è molto utile se hai dei capelli indomabili.

Tuttavia, forse non immagini che sono due elettrodomestici molto dispendiosi. Addirittura, secondo una classifica redatta da Selectra sono entrambi parte della top 5 degli elettrodomestici che gravano di più sulla tua bolletta della luce. Davvero impensabile! Ma quanti soldi spendi quando li usi? Sono davvero tanti? E consuma di più la piastra o l’asciugacapelli? Scopriamolo.

La risposta

La piastra consuma 1,3 kWh l’ora. Il costo sulla bolletta è dunque di 0,59 € per ogni ora di utilizzo. L’asciugacapelli consuma invece 1,6 kWh l’ora, per un costo di 0,72 €.

Quest’ultimo è il terzo elettrodomestico più dispendioso in assoluto, preceduto solamente dalla stufetta elettrica e dal bollitore.

Devi anche tenere conto che difficilmente ti capiterà di utilizzare per troppo tempo la piastra. Certo, ci vuole un po’ per farle raggiungere la temperatura giusta. Tuttavia, molto probabilmente non ci metterai più di 5 minuti per acconciare i tuoi capelli.

Sempre secondo il gruppo Selectra, una coppia di persone che usa l’asciugacapelli 15 minuti a testa ogni 2 giorni spende circa 5,5 euro al mese e cioè non più di 66 euro l’anno. Ovviamente, per una famiglia di 4 persone il costo potrebbe raddoppiarsi o peggio.

In sé per sé non è eccessivo, ma bisogna considerare che non è l’unico elettrodomestico che abbiamo in casa e che ce ne sono tanti che usiamo più spesso e più a lungo che ci faranno spendere molti altri soldi.

Consuma di più la piastra o l’asciugacapelli? Ecco come risparmiare quando usi quest’ultimo

Se hai i capelli lunghi potresti usare a lungo e spesso il phon. Per fortuna, esistono alcuni trucchetti per ridurre il tempo che impiegheranno ad asciugarsi e i consumi.

Prima di tutto, ti raccomandiamo di munirti di un asciugacapelli modello ad alta classe energetica, che ti permetterà di risparmiare. Inoltre, non asciugare direttamente i capelli con il phon, ma tamponali a lungo con un asciugamano. Non farlo in bagno se sei appena uscito dalla doccia. Infatti, il vapore caldo rallenterà il processo di asciugatura.

L’ultimo trucco che ti suggeriamo è di usare solo per i primi minuti il massimo del flusso d’aria e della temperatura. In seguito, diminuisci potenza e temperatura. I capelli si asciugheranno lo stesso, non verranno danneggiati dall’eccesso di calore e tu potrai risparmiare sulla bolletta.