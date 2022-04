Quando si apre l’armadio per decidere cosa mettere, spesso pensiamo che abbiamo poca scelta e attendiamo il momento giusto per fare un po’ di shopping. Piace a molte donne ma anche agli uomini passeggiare con calma, guardare le vetrine e poi provare diversi capi. Si fa da soli o con le amiche, l’importante è tornare a casa con qualche sacchetto e l’entusiasmo di qualcosa di nuovo da indossare.

Che siano calzature o semplici bluse o magari borse e gioielli, il nostro outfit ne trarrà giovamento e anche il nostro umore. Per un’ispirazione si può andare alle sfilate di moda o sfogliare le riviste. Possiamo conoscere così le nuove tendenze e magari personalizzarle. Con l’avvento di internet anche i social media si seguono per capire cos’è di moda. In particolare. su Instagram e su Tik Tok troviamo molte ragazze e personaggi famosi che indossano capi particolari che spesso poi troviamo copiati da grandi stilisti. Una delle tendenze recenti in fatto di moda è molto carina.

Niente jeans o abiti lunghi scuri e scarpe con tacco perché sta spopolando su Tik Tok una nuova tendenza moda

Spesso gli stilisti traggono ispirazione da sfilate del passato o dalla storia del costume nei secoli. Ciò che di recente sta spopolando sui social, specialmente su Tik Tok, è proprio un miscuglio simile. Alcune ragazze, infatti, consigliano e indossano dei capi che richiamano lo stile delle principesse dei cartoni, ma anche delle ragazze degli anni Cinquanta e Sessanta. Facciamo alcuni esempi. A una minigonna semplice o con balze si può abbinare una camicia con maniche a sbuffo corta o un top aderente. Oppure si può indossare un abitino a scollo a cuore e vita stretta e gonna ampia.

Largo a pizzi e merletti ma anche a scarpe Mary Jane e a collane lunghe di perle e a cerchietti e fronzoli, anche a forma di cuore, e calze sopra il ginocchio. Abbiamo, quindi, uno stile che è un mix di epoche. Bisogna stare attente a non esagerare e ad abbinare bene i capi e gli accessori. Questa nuova tendenza viene chiamata coquette style o dollette. Il termine francese coquette si potrebbe tradurre con “civettuola”, mentre dollette con “bambolina”.

Tra i film culto di chi veste in questo modo ci sono Lolita di Stanley Kubrik del 1962 o quello del 1997 di Adrian Lyne, Marie Antoinette di Sofia Coppola del 2006 e Black Swan del 2010 diretto da Darren Aronofsky. Per le ragazze e le giovani donne che seguono questa tendenza moda sempre più apprezzata, quindi, niente jeans o abiti lunghi scuri. Via ai colori pastello e al romanticismo senza eccessi.

