Sono moltissimi gli italiani che in questo periodo si impegnano nelle famose pulizie di primavera. L’aria di rinnovamento influenza non soltanto il nostro umore ma anche le nostre case, ed ecco che ci viene voglia di fare una pulizia approfondita e ci sorprendiamo alle prese con armadi, vetri, persiane, ragnatele, tappeti, divani e mille altre faccende. È normale, dopo aver speso tanta fatica per pulire la casa, volerla anche profumare. Ma quali prodotti dovremmo usare per dare agli ambienti di casa una fragranza di pulito che sa di primavera? Alcuni si rivolgono ai profumatori artificiali, ma ultimamente sta prendendo piede un metodo più tradizionale che già le nostre nonne conoscevano.

Perché usare metodi naturali e non profumatori artificiali

Molti italiani si scoprono delusi dai profumatori artificiali. Spesso emettono una fragranza dall’odore chimico, che dura poco e che non risulta poi così piacevole. Per questo, in tanti preferiamo utilizzare metodi naturali. Ovviamente prima di profumare l’ambiente, dobbiamo assicurarci che sia effettivamente pulito. Non serve a nulla cercare di coprire i cattivi odori, perché l’effetto sarà di breve durata e certamente non risolverà la situazione. Ma se siamo sicuri che la casa è pulita e non ci sono fonti di cattivi odori, possiamo aumentare ancora di più il senso di freschezza facendo bollire tre semplici ingredienti.

Facciamo bollire questi tre ingredienti per una casa che profuma di pulito, freschezza e primavera per ore

Per donare alla nostra casa un profumo fresco, pulito e primaverile che dura per ore ci servono pochissimi strumenti. Procuriamoci un pentolino capiente o una pentola, una radice di zenzero fresco, un limone e un mazzetto di menta piperita freschissima. Il procedimento è davvero semplicissimo. Sbucciamo lo zenzero fresco e tagliamolo a fettine sottili. Facciamo lo stesso con il limone. Stacchiamo le foglie di menta dal rametto senza strapazzarle troppo, in modo che si mantengano più integre possibile. Ora siamo pronti per costruire un profumatore naturale.

Mettiamo il pentolino sul fuoco a fiamma molto bassa

Facciamo bollire questi tre ingredienti per profumare tutta la casa. Riempiamo il pentolino d’acqua e gettiamo i nostri tre ingredienti all’interno. Collochiamo il pentolino sul fuoco a fiamma media. Quando comincia a bollire, abbassiamo la fiamma al minimo e lasciamo che gli aromi si sprigionino nell’aria. La menta, lo zenzero e il limone riempiranno la nostra casa di un aroma freschissimo, pulito e primaverile.

