Coprire le gambe non è una consuetudine molto antica. Si hanno testimonianze di calze di varia lunghezza solo a partire dal Medioevo. Utili accessori di abbigliamento per le donne almeno erano i mutandoni lunghi di cotone, magari impreziositi da ricami e merletti. Per fortuna, con il progresso sia culturale che tecnologico, adesso si possono indossare dei capi funzionali e anche molto carini, come collant e calze di ogni tipo. Ad esempio, l’uso dei calzini era ancora più marcato alcuni decenni fa, specialmente tra i bambini e le bambine.

Vedere i maschietti con calzoncini corti e bretelle anche dopo i dieci anni era la norma e ai piedi sfoggiavano calzini quasi sempre rigorosamente bianchi e scarpette coi lacci. Quelli indossati dalle bambine erano leggermente più frivoli, magari color pastello, con ricami o traforati.

Non soltanto collant e leggings, scopriamo cosa torna ogni anno di moda in inverno e sta bene a 20 anni come a 50

Sembra strano, ma da qualche anno, specialmente in inverno, la moda dei calzini torna prepotente nell’abbigliamento femminile. Capita anche d’estate di vedere modelle o attrici famose sfoggiarli con sandali e sneakers. D’inverno sono altrettanto indossati in tanti modelli, non solo quelli classici e scontati da mettere con le scarpe da jogging. Abbiamo, ad esempio, calzini corti colorati, a righe o in tinta unita, dai colori sgargianti, fluo, oppure pastello, molto delicati. Molto belli anche quelli a rete o in pizzo, da indossare con sandali e décolleté. Ci sono, poi, quelli lunghi fino a metà polpaccio, ottimi con shorts o minigonne, magari con tinta e tessuto di contrasto tra elastico e il resto della calza.

Molto belle le cosiddette francesine. Queste calze sono lunghe fino a metà coscia. Sono davvero molto femminili e sensuali, specialmente se in nylon e con un fiocchetto in raso laterale. Possono essere semplici o con dei ricami oppure delle stampe, anche di tipo animalier. Oltre al nylon con fascia elastica in alto, se ne possono trovare anche da fissare con la giarrettiera o a un bustino. Molto sbarazzine quelle in cotone elasticizzato, dai colori vari, oppure in lurex, nere e oro, ma anche rosse. L’ideale sarebbe indossarle con mini abiti o gonne, ma sono confortevoli anche sotto a pantaloni eleganti magari larghi, per chi sopporta poco i collant che stringono in vita. Data la varietà nella scelta di colori, tessuto e lunghezza, calze e calzini possono esaltare il look di ogni donna di qualsiasi età.

