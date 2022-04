Nella vita di ogni giorno può accadere di aver fretta e di curare poco il nostro corpo. Facciamo lo stretto necessario per apparire in ordine e rimandiamo magari una camminata o un appuntamento dal parrucchiere. Quando, però, finalmente ci concediamo del tempo per lo shopping o per cambiare taglio, è come se ci riconciliassimo con il mondo, riacquistando un po’ di tranquillità. Oltre ai capelli e al trucco e ai vestiti, sappiamo bene che anche la depilazione è importante. Bisogna aver cura di evitare errori per avere delle gambe lisce ma anche morbide.

Oltre a ciò, spesso ci si può concedere una maschera per il viso. Tante sono le ricette fai da te utili per purificarlo e idratarlo. A casa, poi, con pochi elementi possiamo anche dedicarci alla cura e bellezza delle nostre unghie. Può capitare di aver finito il nostro colore preferito oppure desideriamo abbinarle al nostro nuovo abito o all’ombretto che ci dona di più. Magari siamo andate in giro per negozi senza un risultato che ci soddisfi. Ora scopriremo una soluzione a questi problemi.

Ecco come fare a casa uno smalto colorato per avere unghie abbinate al trucco o al vestito e come toglierlo senza acetone

Quando la ricerca del colore che vogliamo dare alle nostre unghie è vana, abbiamo una possibilità quasi a costo zero proprio sottomano. Tutte a casa abbiamo uno smalto trasparente da usare a volte come base. Ora basterà cercare nel beauty case alcune cose che ci saranno utili. Innanzitutto, prendiamo il vestito a cui vogliamo abbinare lo smalto e avviciniamo la palette degli ombretti. Adesso, con la punta di un cucchiaino da caffè, preleviamo pochissima polvere minerale e inseriamola nella boccetta dello smalto trasparente. Agitiamo fino a rendere uniforme il colore.

Se non siamo soddisfatte, oppure abbiamo altre boccette, possiamo miscelare ombretti o liquidi per ottenere nuance carine e magari della tonalità che desideriamo.

Un altro modo consiste nel prelevare con il pennellino dello smalto trasparente del glitter colorato e passarlo sulle unghie.

Se vogliamo far tornare le nostre mani a un aspetto naturale ed è finito l’acetone, ecco poi come fare a casa un solvente. In un contenitore spremiamo un limone e versiamo dell’aceto di mele. Immergiamo le unghie per qualche minuto e poi strofiniamo con un dischetto di cotone. Si potrebbero utilizzare anche batuffoli impregnati di alcool oppure di un po’ di profumo.

Bastano pochi elementi, quindi, per poter creare uno smalto del colore desiderato e un solvente fai da te se abbiamo terminato il solito acetone.

