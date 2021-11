Novembre è iniziato da appena una decina di giorni, ma a livello astrologico in cielo sono presenti molti fermenti. Ci sono infatti stati da poco molti cambi di guardi che ovviamente favoriscono alcuni nativi e invece ne appesantiscono altri. Oggi parliamo dei primi, prendendo in analisi un transito che è entrato da poco in azione. Ci sarà infatti da novembre a marzo una grandissima fortuna e un amore romantico per questi segni zodiacali. Vediamo insieme di quali si tratta e in quali campi si potrebbe manifestare questo flusso benefico.

Stiamo parlando del passaggio di Venere in Capricorno. Generalmente i transiti di questo pianeta sono abbastanza brevi e durano circa 25 giorni. Questa volta però i suoi effetti si estendono fino ai primi tre mesi del 2022. Infatti finirà il suo passaggio nel decimo segno dello zodiaco il 6 marzo. Questo significa che i primi a beneficiarne sono i Capricorni. Non intendiamo solo chi è nato sotto a questo Sole, ma soprattutto chi ha la Venere in questo segno.

Per scoprire i posizionamenti della propria carta astrale basta cercarla su Internet e inserire i propri dati di nascita: ora, luogo e data completa. Il passaggio di questo pianeta implica un miglioramento nelle relazioni, quelle amorose ma non solo. Conferisce più fascino e un’aura che ispira fiducia e armonia sia in sé stessi che negli altri. Questo può anche tradursi in una maggior facilità nel chiudere certi contratti e finalizzare certe proposte di lavoro. È anche sinonimo di piccole fortune quotidiane.

Quali sono gli altri che possono avere dei considerevoli vantaggi

Anche altri segni però avranno questi vantaggi, ovvero quelli di Terra. Quindi anche Toro e Vergine. Il primo però tarderà a raccogliere i frutti di questo periodo a causa del transito attuale del Sole in Scorpione, suo diretto opposto. Comincerà infatti a sentire miglioramenti dal 22 di novembre in poi quando ci sarà il passaggio in Sagittario. Quindi se si frequenta il secondo segno dello zodiaco in questo periodo è meglio lasciarlo stare e non caricarlo di responsabilità. Questo vale soprattutto nel campo relazionale. Infatti molti lo considerano un segno fedele, ma secondo l’oroscopo potrebbe tradire soprattutto questi segni zodiacali. Poi alcuni benefici li sentono anche i segni di Acqua. Per saperne di più consigliamo di leggere: “Sono questi i segni zodiacale che avranno un novembre indimenticabile per amore, soldi e fortuna”.

