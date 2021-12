La cucina è da sempre il luogo che si tende a tenere più nascosto possibile per via di odori, cibi, immondizia, confusione, piatti da lavare, etc. In realtà è lo spazio in cui nascono dei veri e propri capolavori, che spesso prepariamo per noi e per gli altri, e da dove comincia la convivialità di una serata.

Spesso e volentieri, però, la cucina risulta avere i suoi anni. Mensole antiquate, dispense che risalgono a quando l’abbiamo comprata, piani rovinati, tavolo e sedie che hanno bisogno di una svecchiata. Ma non ci allarmiamo. Bastano pochi elementi per dare nuova vita alla nostra cucina e renderla un vero e proprio tempio del design moderno spendendo pochi soldi.

Possiamo abbellirla con delle piante da appartamento che conferiscono vitalità all’ambiente, oppure sostituendo il paraschizzi con delle mattonelle più nuove

Una prima idea può essere quella di cambiare i colori delle pareti. Passare una mano di vernice colorata, che possa cambiare le fisionomie di questo spazio, è già un’innovazione. Se abbiamo paura che tinteggiare tutte le pareti dia un effetto troppo traumatico, proviamo con una soltanto e lasciamo le altre bianche in modo da spezzare il ritmo.

Possiamo poi cambiare il tavolo con le sedie. Se la nostra cucina tende allo stile contemporaneo, scegliamo un tavolo dalla forma ovale, dal materiale impermeabile e dai colori neutri. Mentre se la nostra casa è in stile campagnolo, possiamo optare per uno shabby curato, con un bel tavolo in legno che può essere lasciato naturale oppure dipinto di bianco. Abbiniamo delle sedie che seguano questi stili. Se la nostra cucina è molto colorata ed eccentrica, si può optare anche per delle sedie che abbiano forme e aspetti tutti diversi.

È fondamentale anche la forma. Se la cucina è lunga e stretta, optiamo per un tavolo più allungato. Mentre se è più quadrata e grande, scegliamo un tavolo a penisola o a isola. Va bene anche un tavolo centrale rotondo, che può occupare una posizione importante.

Ricordiamo che anche i tappeti possono rivoluzionare la nostra cucina, specie se le piastrelle sono in ceramica classica e il pavimento non è stato rinnovato. Possiamo collocarlo sotto il tavolo e giocare con la trama e con il colore a contrasto con le pareti.

Una volta svolti questi piccoli accorgimenti, possiamo mettere delle piante che conferiscono vitalità e bellezza ai nostri spazi. Dalle piante grasse, al pothos disposto su dei vasi bianchi, fino alla Sansevieria in vasi lunghi e neri con dei ciottolini, le piante potranno aiutarci a dare un aspetto curato ed elegante alla nostra cucina.

Se vogliamo avere un effetto wow anche sulla parete del lavabo, possiamo sostituire il paraschizzi originale, che magari ha delle mattonelle antiche, con delle mattonelle più colorate e moderne. Aggiungiamo, infine, delle mensole in alto a vista, dove poter appendere delle raffinate padelle, mestoli e curiosi contenitori per spezie, zucchero, sale o biscotti.

La nostra cucina assumerà tutto un altro aspetto, un’altra modernità e bellezza, e le spese non saranno per niente alte. Potrà così diventare un posto in cui poter accogliere amici e parenti per un drink e un caffè.