Dalla nostra amata macchina del caffè espresso pretendiamo sempre il massimo, un buon caffè e un buon aroma. Certo è, però, che bere frequentemente la nostra bevanda preferita senza prendersi cura della macchina per il caffè, potrebbe avere alcuni effetti collaterali piuttosto fastidiosi. Oltre a smettere di offrirci il caffè nella sua intensità tanto desiderata, potrebbe col tempo non garantire più la giusta qualità e funzionalità. Per non parlare degli effetti sulla salute nell’utilizzo di una macchina con muffa e batteri al suo interno. Infatti, oltre a calcare e minerali, muffa e batteri si depositano nella macchina del caffè espresso se non lavata in questo modo.

Il risultato di un caffè intenso dipende anche dalla pulizia della macchina espresso

Muffa, batteri, accumulo di minerali e sporcizia varia, quindi, si depositano nella nostra macchina del caffè. E questo accade con qualsiasi tipo di macchina espresso che non venga lavata adeguatamente. Oltre a tenere a bada muffe e batteri, una pulizia periodica le permetterebbe di funzionare al meglio delle sue capacità. Una buona pulizia non soltanto preserverà la nostra salute, ma influirà sul gusto e sulla qualità del caffè in preparazione.

Quindi, se ci serviamo della nostra amata macchina del caffè ogni giorno e più volte al giorno, dobbiamo iniziare a preoccuparci di una pulizia profonda da programmare periodicamente.

Oltre a calcare e minerali, muffa e batteri si depositano nella macchina del caffè espresso se non lavata in questo modo

Seguiamo questi passaggi e ripetiamoli ogni volta che puliamo la macchina del caffè espresso. La prima volta, assicuriamoci di dare un’occhiata ai consigli riportati sulle istruzioni del produttore del modello che abbiamo in casa. Potremmo così anche verificare le parti che possono andare in lavastoviglie per una pulizia profonda.

Smontiamo la macchina espresso. Dovremmo essere in grado di rimuovere il serbatoio dell’acqua, il coperchio, il vassoio antigoccia e il supporto per cialde.

Laviamo il serbatoio dell’acqua con acqua e sapone e risciacquiamo abbondantemente. Lasciamo che il serbatoio si asciughi da solo. Evitiamo quindi di utilizzare strofinacci per evitare che peli anche piccolissimi si attacchino alle superfici andando poi a finire nella tazza del caffè. E laviamo anche il coperchio.

Con una graffetta puliamo i forellini che bucano la nostra cialda ogni mattina dai residui dei fondi di caffè rimasti incastrati.

Quindi, prendiamo un panno umido, insaponato e privo di lanugine per pulire il vassoio antigoccia e il supporto per le cialde.

Questa pulizia andrebbe ripetuta una volta a settimana.

Come decalcificarla

Le incrostazioni si formano quando l’acqua del rubinetto è dura, con un alto contenuto di minerali, e questa può causare accumuli nella macchina del caffè e impedirne il corretto funzionamento. Influisce anche sul gusto delle nostre bevande. Cosa fare?

Riempiamo il serbatoio dell’acqua per metà con aceto bianco e l’altra metà con acqua. Avviamo il ciclo di infusione senza la cialda e ripetiamo l’operazione finché l’intero serbatoio non sarà vuoto. Ripetiamo l’operazione ma con acqua pulita per eliminare il sapore di aceto. Questa procedura andrebbe ripetuta ogni tre-sei mesi.

Quando è ora di sostituirla

Ecco alcuni altri segnali che potrebbero consentirci di capire quando è ora di cambiare la nostra macchina espresso: il caffè non esce bollente, ma tiepido; la macchina impiega più di qualche minuto per preparare una tazza; il caffè è troppo annacquato.