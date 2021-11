L’oroscopo è una sezione molto amata nei giornali e nelle trasmissioni televisive, soprattutto in Italia. La maggior parte di noi infatti ha le proprie idee sulla ruota zodiacale, ma a volte queste scendono nei più comuni cliché. L’abbiamo già detto in un altro articolo, dove abbiamo spiegato qual è il segno più amato dello zodiaco e qual è invece quello più odiato. Però questa disciplina è più complicata di quello che sembra. Infatti tutti i nativi hanno sia dei lati positivi che negativi e possono essere portati a comportarsi in un certo modo indipendentemente dalla propria indole. Per questo oggi sfatiamo un luogo comune che spesso si sente in giro. Infatti molti lo considerano un segno fedele, ma secondo l’oroscopo potrebbe tradire soprattutto questi segni zodiacali. Scopriamo di quale si tratta e con chi proprio non c’è affinità.

Stiamo parlando del Toro. Il secondo segno è infatti un archetipo che rimanda al “padrone” o “al tenutario terriero”. È un segno molto possessivo e stabile, ma al contempo anche sensuale e godereccio. Vuole godersi a pieno i piaceri della vita: il cibo, le giuste ore di sonno, la socialità e anche i divertimenti che avvengono sotto le lenzuola. Quindi prima di tutto chi lo frequenta deve essere consapevole di queste sue caratteristiche e assecondarle. Questo non significa che non sia un gran lavoratore, anzi. Ma non tende a essere avido o a voler tenere ossessivamente sotto controllo le sue finanze. Uno stile di vita troppo restrittivo potrebbe urtargli i nervi. Allo stesso modo la mancanza di attrazione e la noia potrebbero portarlo verso altri lidi.

Le coppie che proprio non funzionano

In generale il segno lo si associa con i segni di Terra e Acqua. Parliamo dunque di altri Tori, del Capricorno, della Vergine, del Cancro e del Pesci. Lo Scorpione è stato escluso a priori perché è il suo diretto opposto e nonostante l’attrazione potrebbe esserci veramente poca comprensione ed empatia. Non è detto però che non possano funzionare insieme se c’è una forte compatibilità nella loro sinastria. Questa si basa su un calcolo semplice e gratuito per sapere se il nostro partner è la nostra anima gemella. Allo stesso modo i caratteri impetuosi e scostanti di Arieti, Sagittari e Bilance potrebbero non rivelarsi ideali per una relazione sul lungo periodo.

