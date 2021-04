Le faccende di casa non sono sempre un piacere. Ma tenere ben pulito il proprio appartamento è davvero una necessità. Oggi a tal proposito sveleremo un trucco che può facilitarci la vita. Sì, perché se non fosse già un compito semplice ci si mettono anche dei fastidiosi problemi nel pulire la casa. A volte a sporcarsi sono proprio gli strumenti che utilizziamo nelle faccende. Abbiamo trovato però il modo di rimediare a una di queste seccature. Infatti, nessuno sa che basta un pettine per risolvere in modo geniale e per sempre questo fastidiosissimo problema nelle pulizie di casa.

Più si spazza peggio è

Sicuramente tutti in casa hanno e utilizzano la scopa. Per una pulizia più importante si tende ad usare l’aspirapolvere. Ma se si è di fretta o se si deve intervenire su una sola zona si usa ancora questo strumento. Il problema è che più si spazza per terra più detriti rimangono nella spazzola. In particolare, capelli e peli di animale. Questi si accumulano sempre in numero maggiore. A loro volta trattengono più polvere. Così la scopa risulterà sempre sporca. E andando ad utilizzarla faremo più danni che altro. Ma c’è un modo pratico e semplice per sbarazzarsi del problema.

Ciò che ci serve è semplicemente un vecchio pettine. No, non dovremmo metterci noi a pettinare la scopa. Bisognerà invece incollarlo alla paletta dove si raccoglie la polvere. Più precisamente nella parte interna vicino all’inizio del manico. I denti vanno posizionati orizzontalmente verso la parte dove facciamo entrare i detriti. Adesso quando accompagneremo lo sporco nella paletta con la scopa puliremo anche questa. Perché continuando il movimento anche verso l’alto la spazzola passerà per il pettine. In questo modo i suoi denti tratterranno i capelli che stavano nella spazzola. Inoltre, questi cadranno direttamente nella paletta. In questo modo risolveremo per sempre questa scocciatura.