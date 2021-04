In questo periodo i piselli sono protagonisti della verdura di stagione che consumiamo. Molti di noi sono abituati a buttare via i baccelli, le bucce dei piselli, ed è un grave errore. I baccelli infatti possono avere infinite vite, come abbiamo visto insieme. Per questo oggi scopriamo come preparare in modo semplicissimo una deliziosa vellutata a base di piselli evitando gli sprechi.

Ricordiamo infatti che i baccelli contengono le stesse proprietà nutritive dei semi, e hanno lo stesso sapore. E se cuciniamo soltanto con i semi, è più la parte di verdura che buttiamo via che quella che usiamo. Un vero peccato, oltre che un incredibile spreco!

Se poi siamo un po’ creativi, potremo aggiungere un tocco che renderà la nostra vellutata ancora più speciale e irresistibile.

Gli ingredienti

Ecco i nostri ingredienti, che varieranno in base alle porzioni:

patate;

brodo vegetale, da preparare o procurarsi già pronto;

baccelli dei piselli;

sale e pepe;

olio extravergine di oliva;

il nostro asso nella manica: il cipollotto!

Come preparare in modo semplicissimo una deliziosa vellutata a base di piselli evitando gli sprechi

Per prima cosa sgraniamo i piselli, che potremo aggiungere a questa ricetta o meglio ancora usare in un altro piatto. In questo modo la nostra vellutata sarà più saporita e avremo guadagnato un ingrediente invece di sprecarlo.

Prepariamo o procuriamoci un po’ di brodo vegetale, e mettiamolo a bollire. Nel frattempo laviamo i baccelli in acqua fredda, eliminando il “piedino” rigido e i filamenti esterni.

Puliamo e tagliamo i cipollotti a fettine, daranno personalità al nostro piatto. Poi in un pentolino con un po’ d’olio li prepariamo aggiungendo un po’ di brodo. Poco dopo aggiungiamo i baccelli, le patate e il resto del brodo, aggiungendo un po’ di sale e lasciando cuocere per qualche minuto.

Una volta che la verdura è morbida mettiamola nel passaverdure, eliminando i residui grossi dei baccelli. A questo punto rimettiamo al volo la vellutata sul fuoco, e appena calda serviamola con un filo d’olio.

I nostri ospiti saranno entusiasti!