Buona, cremosa e gustosissima, questa ricetta farà impazzire tutti in pochi minuti.

Un piatto molto gettonato, soprattutto in questo periodo, in cui non si rinuncia a cene in terrazzo con amici e parenti.

Certo, impossibile dimenticare il coronavirus che ha cambiato completamente il modo di relazionarsi e socializzare. Tuttavia, con i contagi in calo e l’avvio delle campagne vaccinali, quest’estate sarà possibile godersi il mare, il sole e le uscite con una discreta serenità.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Dunque, per chi ha in programma di deliziare con piatti sfiziosi e molto soddisfacenti, suggeriamo anche 3 ricette da non perdere:

a) “Impossibile resistere a questa parmigiana, cremosa e facilissima non prevede frittura e sta spopolando”.

b) “Occhio a questa crema di caffè perché sta facendo impazzire tutti, ha solo 3 ingredienti e si prepara in appena 3 minuti”.

c) “Questo primo piatto di stagione farà impazzire tutti al primo assaggio, facile e gustosissimo si prepara in soli 10 minuti”.

La ricetta che vogliamo presentare oggi è davvero soddisfacente. Non appena arriverà in tavola, nessuno resisterà a questa cremosa e squisita parmigiana bianca di zucchine senza frittura, consigliatissima!

Ingredienti per 4 persone

a) 700 g di zucchine;

b) 470 g di provola (meglio se affumicata);

c) 200 g di Grana Padano grattugiato;

d) sale o olio d’oliva q.b.

Per la besciamella

a) 1 litro di latte intero;

b) 60 g di burro;

c) 60 g di farina tipo 00;

d) sale, pepe, noce moscata e cipollotto fresco q.b.

Nessuno resisterà a questa cremosa e squisita parmigiana bianca di zucchine senza frittura, consigliatissima! Procedimento

Tagliare le zucchine a fette dallo spessore di un centimetro. La ricetta non prevede frittura e quindi le zucchine andranno cotte sulla griglia. Grigliare tutte le fette e lasciarle da parte. Successivamente, tagliare la provola a fette sottili.

A questo punto, bisogna preparare la besciamella. In un pentolino sciogliere il burro e aggiungere il cipollotto tritato finemente. Dopo qualche minuto, aggiungere la farina e mescolare con cura. Unire, poi, il latte a filo e far cuocere a fuoco basso. Insaporire anche con un pizzico di sale e una spolverata di noce moscata e pepe. Successivamente, prendere una teglia e ungerla con un filo d’olio. Poi, stendere uno strato di besciamella e formare il letto di zucchine grigliate. Ricoprire con altra besciamella e aggiungere il Grana grattugiato e lo strato di provola. Procedere in questo modo per tutti gli strati. Infine, far cuocere in forno già caldo a 180° C per 30 minuti circa. Ed il gioco è fatto! Buona, facile, veloce e gustosissima!