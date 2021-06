Impossibile resistere a questa parmigiana, cremosa e facilissima non prevede frittura e sta spopolando

Nessuno potrà rinunciare al gusto e al sapore di questa cremosissima e buonissima parmigiana di melanzane.

A differenza della ricetta tradizionale, la versione che la Redazione vuole proporre stasera ai suoi Lettori non prevede la frittura ed è senza pomodoro.

Il risultato finale farà impazzire grandi e piccini in un sol boccone e di sicuro nessuno rimpiangerà la ricetta classica.

Per chi vuole consultare altre ricette facili e veloci, si suggerisce questa ricetta davvero gustosa.

Attenzione, poi, agli errori che commettiamo molto spesso con le melanzane.

Tornando alla parmigiana bianca più buona del momento, ecco tutto l’occorrente per una pirofila di circa 24 cm.

Ingredienti

a) 4 melanzane (possibilmente tonde);

b) 500 g ricotta;

c) besciamella q.b.;

d) qualche foglia di basilico.

Per la besciamella

a) 500 ml di latte;

b) 50 g di amido di mais;

c) 50 g di burro;

d) noce moscata e sale q.b.

Procedimento

Innanzitutto, preparare la besciamella. Versare in un pentolino l’amido di mais e il latte freddo mescolando con cura. Aggiungere un pizzico di noce moscata e il burro. Mescolare e portare ad ebollizione. A questo punto, far cuocere ancora qualche minuto e poi spegnere il fuoco e lasciare da parte.

Lavare e tagliare le melanzane a fette. Disporle su una teglia ricoperta da carta da forno e versare giusto un filo d’olio prima di infornare, in forno già caldo. Far cuocere a 180° C per 10 minuti, con forno statico.

A questo punto, prendere la pirofila, versare un filo d’olio e creare il primo strato sul fondo. Poi, aggiungere la ricotta, la besciamella e qualche fogliolina di basilico.

Infine, comporre in questo modo tutti gli strati e infine infornare per circa 25 minuti a 180°C. Possibilmente, coprire la pirofila con un foglio di carta da forno e uno di carta argentata per evitare alla besciamella di diventare secca.

A circa metà cottura, togliere i fogli di carta ed impostare il forno in modalità ventilata.

Ed ecco che sarà impossibile resistere a questa parmigiana, cremosa e facilissima non prevede frittura e sta spopolando.