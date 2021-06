Chi lo ha detto che in estate non ci si possa godere un po’ di serenità lontano dai soliti itinerari marittimi? Pochi ci pensano, ma l’Italia è ricca di bellissime località montane da visitare in estate.

Ecco perché oggi andremo a scoprire alcune di questi piccoli angoli di paradiso che costellano il nostro territorio. Infatti, sono questi i 3 imperdibili borghi montani da visitare assolutamente questa estate. Scopriamo subito di quali borghi si tratta.

I più bei borghi da visitare per poter ritrovare la tranquillità

Moltissimi decidono di abbandonare le città durante l’estate e rifugiarsi in montagna. Proprio in questi luoghi, infatti, è possibile riuscire a ritrovare la tranquillità, ritrovando un contatto con la natura e godendo un po’ di sana solitudine.

Ed è proprio gli amanti del verde e della tranquillità che dovrebbero visitare Macugnaga, bellissimo borgo alle pendici del Monte Rosa. Da qui sarà infatti possibile effettuare delle bellissime escursioni, scoprendo piccoli laghi poco conosciuti ed esplorando il ghiacciaio del Belvedere.

Sono questi i 3 imperdibili borghi montani da visitare assolutamente questa estate

Gli amanti dell’avventura possono invece godersi un viaggio bellissimo che li porterà a scoprire una delle perle dell’Abruzzo. Parliamo di Pescocostanzo, uno dei borghi più belli d’Italia, immerso nella natura del Parco della Majella. Per arrivarci si potrà affrontare la “Transiberiana d’Italia”, ossia un viaggio in treno che permette di scoprire le bellezze marine e montane dell’Abruzzo.

Infine, concludiamo questa rassegna con un borgo che nel corso del tempo è stato meta di tantissimi artisti nazionali e internazionali. Parliamo di Cervara di Roma, piccolo centro cittadino ormai poco abitato che sorge nei pressi del Parco Naturale dei Monti Simbruini. In questo piccolo angolo di tranquillità si potrà passeggiare tra strade praticamente deserte, ritrovando la serenità e la tranquillità perdute.

