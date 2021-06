In questo articolo avevamo già presentato delle interessanti borse di studio messe a disposizione da alcune Camere di Commercio italiane. Oggi andiamo oltre e presentiamo un’altra lodevole iniziativa per chi è in procinto di iscriversi all’Università. Il Politecnico di Milano ha infatti messo a disposizione 10 borse di studio denominate “Girls@Polomi – Borse per future ingegnere”.

Esponiamo alcuni punti chiave del bando, sono infatti in arrivo delle borse di studio del valore di 8.000 euro a queste brillanti studentesse.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Destinatarie e importo delle borse di studio

I sostegni come detto sono destinati a studentesse che nell’A.A. 2021-’22 si immatricolano per la 1° volta ad uno dei corsi di laurea di 1° livello del Politecnico. In particolare il riferimento è ai corsi di Ingegneria Elettronica o Informatica o Meccanica.

L’importo di ogni borsa è di 8mila euro, comprensivi degli oneri a carico del Politecnico. Le vincitrici del bando saranno esonerate dal pagamento dei contributi universitari, tranne tasse amministrative e assicurazione (circa 170 euro).

Inoltre le borsiste potranno chiedere di usufruire di un alloggio gratuito in camera doppia presso una delle due residenze indicate dal Politecnico. L’Ente erogatore precisa che pur essendo la borsa di durata annuale, la stessa è rinnovabile per i 2 anni accademici successivi. Viene solo chiesto il rispetto dei requisiti previsti dall’art. 10 del bando.

Vediamo i requisiti di partecipazione

All’art. 3 troviamo invece elencati i requisiti per la partecipazione, vale a dire:

a) l’aver conseguito o lo stare per conseguire il diploma di maturità; b) la residenza in Italia; c) l’aver superato il TOL (Test OnLine PoliMi) o il test TOLC-I (Test OnLine Cisia) nell’anno solare 2020; d) si iscriveranno nella prima fase dell’immatricolazione anticipata, cioè dal prossimo 12 al 15 luglio, per la prima volta al 1° anno ad uno dei 3 corsi su indicati.

Inoltre viene richiesto un ISEE Università 2021 e al riguardo il bando specifica alcuni particolari dettagli.

In arrivo borse di studio del valore di 8.000 euro a queste brillanti studentesse

Si invita il Lettore alla presa visione anche dell’art. 7 del bando per conoscere tutti i casi di incompatibilità delle borse di studio.

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro le ore 12.00 di domani 30 giugno, attraverso il percorso online specificato al bando. Invece la graduatoria delle 10 vincitrici sarà pubblicata il prossimo 7 luglio, sempre su una pagina del sito accademico.

La borsa sarà corrisposta con bonifico e in unica rata entro 30 giorni dall’immatricolazione. Mentre per chi avrà fatto richiesta anche dell’alloggio gratuito, esso sarà reso disponibile dall’inizio dei corsi fino al 31 luglio 2022.

Approfondimento

Lavoro, carriera e successo con questo brillante percorso scolastico.