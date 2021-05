Cosa preparare per pranzo o per cena? Quante volte ci poniamo questa domanda? Fortunatamente, sono davvero tante le idee sfiziose, veloci e pratiche che possiamo proporre sulle nostre tavole.

Sugli scaffali dei supermercati, ormai, si trovano quasi tutti gli alimenti. C’è solo l’imbarazzo della scelta. Da ricordare, però, che la mossa vincente per piatti pieni di gusto è sempre quella di optare per prodotti di stagione.

Intanto, ecco alcuni consigli pratici di cucina, sempre utili da conoscere:

a) Per una pasta al forno buonissima, sempre cremosa e mai asciutta, neanche il giorno dopo, ecco 3 tecniche veloci da ricordare;

b) Per un sugo eccezionale e senza acidità, sono questi i segreti degli chef da copiare assolutamente.

Tornando al primo piatto di oggi, beh merita davvero di essere provato! Grazie ad un ingrediente di stagione davvero squisito tutti possono conquistare amici e parenti con una bontà assoluta pronta in pochi minuti.

Attenzione, dunque, perché questo primo piatto di stagione farà impazzire tutti al primo assaggio, facile e gustosissimo si prepara in soli 10 minuti. Ecco la ricetta della pasta agli asparagi e tonno.

Ingredienti per 4 persone

a) 360 g di pasta ( consigliati i fusilli);

b) 200 g di asparagi freschi;

c) 200 g di tonno sott’olio sgocciolato;

d) mezza cipolla;

e) 1 peperoncino (facoltativo);

f) olio extra vergine q.b.

Procedimento

Prima di tutto, pulire gli asparagi. Eliminare la parte inferiore, più biancastra e passare gli asparagi sotto l’acqua corrente. Poi, lessarli in acqua salata per circa 7 minuti. Intanto, preparare l’acqua per la pasta. Poi, scolare gli asparagi e metterli da parte.

In una padella, far rosolare con un filo d’olio extra vergine la cipolla tritata. Basterà un minuto a fuoco moderato. Aggiungere il tonno sgocciolato e il peperoncino, facendo cuocere per qualche minuto. Per chi ama i pomodorini, può anche aggiungerne una manciata tagliata a pezzetti.

A questo punto cuocere anche la pasta, in acqua leggermente salata. Subito dopo, unire gli asparagi tagliati a tocchetti al tonno e far amalgamare. Scolare la pasta al dente e unirla al condimento. Dopo aver fatto saltare qualche minuto, il piatto sarà pronto per essere assaporato.